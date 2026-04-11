Con una propuesta que combina rigor histórico y experimentación formal, Dunkerque se consolida como una obra clave del cine bélico moderno, capaz de sumergir al espectador durante 106 minutos en una experiencia tan intensa como profunda.

Se trata de un drama histórico basado en hechos reales, escrito, dirigido y producido por Christopher Nolan, quien construye una experiencia inmersiva que privilegia la tensión por sobre el diálogo, con figuras de la talla de Tom Hardy y Cillian Murphy, entre otros.

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Estrenada en 2017 y ahora disponible en Amazon Prime Video, fue aclamada por la crítica y el público, y su enfoque innovador con tres líneas temporales que se cruzan y su tratamiento sensorial del conflicto, la posicionan como una obra maestra.

De qué trata Dunkerque

La historia se sitúa en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando cientos de miles de soldados británicos y aliados quedan atrapados en las playas de Dunkerque, en Francia, rodeados por el avance del ejército alemán. Sin posibilidad de escapar por tierra, la única alternativa es una arriesgada evacuación por mar.

La película narra este episodio conocido como la Operación Dinamo desde tres perspectivas: la de los soldados en la playa, la de los civiles que cruzan el canal en embarcaciones para rescatarlos y la de los pilotos que combaten en el aire para proteger la retirada.

Harry Styles también forma parte del elenco de este drama bélico.

Se puede apreciar una narrativa fragmentada y con escasos diálogos, donde el sonido, la música y la imagen construyen una sensación constante de peligro. Esta decisión convierte a esta joya en una experiencia casi física, donde el espectador comparte la angustia y la incertidumbre de los personajes.

Aclamada por la crítica

La crítica especializada coincidió en destacar la capacidad de Nolan para generar una atmósfera asfixiante y constante tensión. Se valoró especialmente su decisión de reducir los diálogos al mínimo y apostar por una narrativa visual y sonora.

El tráiler oficial de la película Dunkerque.

También se elogió el montaje, que articula de manera precisa las distintas líneas temporales, y la experiencia inmersiva que logra transmitir la película.

La obra fue multipremiada y se quedó con tres Premios Óscar, en los rubros Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejor Montaje.

Por qué los franceses la consideran “una traición”

Para algunos críticos franceses, Dunkerque fue vista como una “traición” o tergiversación histórica. Los principales puntos negativos que destacaron son los siguientes:

Aunque más de 120,000 soldados franceses fueron evacuados, la película retrata la operación como una hazaña principalmente británica, descuidando el sacrificio de las tropas francesas que cubrieron la retirada.

Pocos soldados franceses mostrados a menudo aparecían en roles negativos, como intentando robar uniformes británicos para escapar.

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Diarios como Le Monde sugirieron que la película reforzaba la idea falsa de que los británicos están mejor solos, alineándose con una visión política contemporánea.

La producción ignora la intensa resistencia terrestre francesa en Lille, que retrasó a los alemanes y facilitó la evacuación.

La ciudad de Dunkerque aparece relativamente conservada, cuando en realidad quedó devastada por los bombardeos antes de la evacuación.

La película Durkerque fue ganadora de tres Premios Óscar.

Cómo es el reparto de Dunkerque