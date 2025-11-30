Hay sensaciones que están presentes en muchas ficciones, donde juegan un rol clave para desarrollar o atraer al público. Y es justamente el frente al que apunta Valeria Bertuccelli, la actriz de Luna de Avellaneda y Un novio para mi mujer, entre otras películas argentinas.

Justamente en lo que resulta su debut como realizadora (codirige junto a Fabiana Tiscornia), ella pone la lupa en este aspecto del temor en La reina del miedo, un drama tragicómico de 107 minutos de duración. que está disponible en Disney+.

De qué trata

A Robertina, una de las actrices más aclamadas de Argentina, solo le queda un mes para el estreno de la obra que definirá toda su carrera.

// Sebastián Wanraich y Carla Peterson arrasan con esta comedia de pareja en Disney+

Pero en lugar de prepararse y ensayar, pasa los días en un estado constante de ansiedad y descuida obsesivamente de sus responsabilidades profesionales. Evita los ensayos y participa en pequeños desacuerdos entre sus ayudantes.

Sucede que además del unipersonal, Robertina cuenta con muchos frentes abiertos: un divorcio en términos poco claros; una casa hermosa, pero demasiado grande para ella sola y cuya organización la desborda, y la noticia de la enfermedad de Lisandro, un amigo muy querido, pero con el que está un poco distanciada, que la lleva a viajar a Dinamarca para pasar unos días con él.

lLa reina del miedo es el debut como realizadora de Valeria Bertuccelli.

De esta manera, la protagonista convierte su mundo en un curioso paisaje de fobias absurdas e intrigas domésticas.

La cinta explora su lucha personal con el miedo, la soledad y el caos cotidiano, mientras que su viaje la obliga a reevaluar su vida y a enfrentar sus inseguridades.

Quiénes actúan

Además de Bertuccelli como Robertina -alias Tina-, la actriz famosa que está por estrenar una obra de teatro, la película cuenta con un gran elenco.

El tráiler oficial de la película La Reina del Miedo.

A su vez, Diego Velázquez interpreta a Lisandro, ese amigo importante en la historia; mientras Gabriel “el Puma” Goity se pone en la piel de Alberto; Darío Grandinetti actúa como el marido de Robertina; Sary López como la empleada doméstica Elsa; y Mercedes Scápola es la depiladora, entre otros.

En la ficción Valeria Bertuccelli, interpreta a una aclamada actriz argentina.

Premios de la película

La película La reina del miedo ganó varios premios, entre ellos el de Mejor Actriz para Valeria Bertuccelli en el Festival de Sundance (Premio Especial del Jurado), dos premios en el Festival de Málaga (Mejor Actriz y Premio Especial del Jurado, compartidos) y el Premio Sur a la Mejor Música Original.

// Guillermo Francella brilla en un thriller psicológico que es una gema en Netflix

Dos éxitos con Valeria Bertuccelli en el streaming

La figura de Bertuccelli se suele asociar más a las comedias románticas, un terreno donde siempre se movió con soltura. A continuación, dos producciones divertidas junto a Adrián Suar que siempre son una invitación para pasarla bien:

Un novio para mi mujer (2008). “El Tenso” es un hombre que no sabe cómo decirle a su mujer que se quiere separar de ella. Para conseguirlo, contrata a un profesional para que la seduzca y así no tener que enfrentarse a la situación. Pero a último momento le asaltan las dudas.

Me casé con un boludo (2016). Fabián Brando y Florencia Córmik son actores. Durante un rodaje inician un romance que termina en boda, pero en la luna de miel ella se da cuenta de que se casó con un idiota.