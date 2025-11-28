El último mes del año llega recargado a Disney+, con una grilla que promete maratones, regresos esperados, nuevas temporadas y eventos exclusivos para todos los públicos.

Desde el regreso de Taylor Swift con su show final, hasta la acción de las principales ligas deportivas, diciembre se perfila como el mes ideal para quedarse en casa y disfrutar de la pantalla.

Series y películas: lo más destacado de diciembre en Disney+

La plataforma arranca fuerte el miércoles 3 de diciembre con el estreno de la segunda temporada de El Profesor (FX), donde Brian Jordan Alvarez vuelve a ponerse en la piel de Evan Marquez, un docente de secundaria en Austin que enfrenta temas candentes como el cambio climático, el covid, el reclutamiento militar y el uso de celulares en el aula. Todos los episodios estarán disponibles desde el primer día.

Ese mismo miércoles, los fans de los viajes y la cultura pop podrán ver el regreso de Are You Sure?!, la serie original de Disney+ que sigue a Jimin y Jung Kook en una nueva aventura de 12 días, desde Suiza hasta Vietnam. La temporada arranca con dos episodios y suma dos nuevos cada miércoles.

El viernes 5 de diciembre llega la película animada El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo!, una adaptación de la tercera entrega de la exitosa saga de Jeff Kinney. Greg Heffley vuelve a meterse en problemas familiares, esta vez enfrentando un ultimátum de su papá y un viaje a un campamento que podría cambiarlo para siempre.

El miércoles 10 de diciembre, FX presenta Toda la verdad, la serie creada por Sterlin Harjo y protagonizada por Ethan Hawke. El actor interpreta a Lee Raybon, un periodista ciudadano obsesionado con la verdad que se mete en problemas tras investigar a la poderosa familia Washberg. Todos los episodios estarán disponibles desde el estreno.

También el 10 de diciembre, Percy Jackson y los dioses del Olimpo regresa con su segunda temporada, basada en “El Mar de los Monstruos” de Rick Riordan. Percy (Walker Scobell) vuelve al Campamento Mestizo y descubre que tiene un hermano cíclope, mientras el campamento es asediado por las fuerzas de Kronos. Los dos primeros episodios estarán disponibles desde el estreno y luego se sumará uno nuevo cada miércoles.

Taylor Swift: el fenómeno llega a Disney+ con dos estrenos exclusivos

El viernes 12 de diciembre será una fecha clave para los swifties: Taylor Swift desembarca en Disney+ con dos lanzamientos exclusivos. Por un lado, la docuserie The End of an Era (seis episodios) mostrará el detrás de escena, el impacto y la intimidad de “The Eras Tour”, la gira récord de la artista ganadora de 14 premios Grammy. Por otro, TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR | THE FINAL SHOW presentará el concierto completo, incluyendo por primera vez el álbum “The Tortured Poets Department”.

Foto: Disney+

Maratones y clásicos: Mad Men, Made in Korea y más

El domingo 14 de diciembre, los fanáticos de las series podrán maratonear las siete temporadas completas de Mad Men, el drama ambientado en una agencia de publicidad de Nueva York en los años 60, con Jon Hamm como el enigmático Don Draper.

Foto: Disney+

El miércoles 24 de diciembre llega Made in Korea (Hulu), una serie ambientada en la Corea del Sur de los años 70, donde Hyun Bin interpreta a Baek Ki-tae, un agente de la KCIA que lleva una doble vida como empresario. Los dos primeros episodios estarán disponibles desde el estreno, seguidos por dos más el 31 de diciembre y luego uno nuevo cada miércoles.

Deportes: fútbol, motor, tenis, rugby y más en ESPN

Diciembre también será un mes a puro deporte en Disney+ Plan Premium gracias a la cobertura de ESPN. El fútbol tendrá definiciones en la UEFA Champions League, Europa League y Conference League, además de las principales ligas europeas y copas nacionales. El automovilismo dirá presente con el cierre de la F1 en Abu Dhabi y la F2 en Yas Island, además de la última carrera de la innovadora Fórmula S en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires.

El tenis tendrá la primera edición del Road to Australia en el Buenos Aires Lawn Tennis, mientras que el boxeo y la UFC seguirán con sus carteleras internacionales. El rugby sumará la Champions Cup, la Premiership y el Top 14, y el World Rugby Sevens Series llegará a Ciudad del Cabo.

El básquet brillará con el clásico maratón navideño de la NBA, la NFL entrará en sus semanas decisivas, y el polo vivirá el tramo final del Abierto de Palermo. Además, el hockey sobre césped y hielo, y el Premier Padel cerrarán el año con acción internacional.

Más estrenos y finales de temporada

Entre las novedades para los más chicos, llegan nuevos episodios de Miraculous: las aventuras de Ladybug (temporada 6) y Star Wars: las aventuras de los jóvenes Jedi (temporada 3). También se suman la séptima temporada de The Kardashians (Hulu), el final de temporada de Todo Vale (Hulu), los cortos de Canciones navideñas de Mickey y Minnie, y la serie de anime Disney Twisted-Wonderland.

Foto: Disney+

Diciembre en Disney+ será sinónimo de variedad, maratones y grandes eventos para todos los gustos. ¡A preparar el sillón y las palomitas!