Hablar de Leonardo Sbaraglia es sin dudas hacer referencia a uno de los actores más importantes a nivel nacional, que triunfa en el país, España y el mundo. Versátil, serio, y con una trayectoria impecable, se adapta a todo tipo de desafíos a la hora del cine.

Así se puede confirmar con la película Errante corazón, la segunda película del realizador Leonardo Brzezicki, con romance y drama, que está disponible en HBO Max.

De qué trata Errante corazón

Santiago atraviesa una situación caótica en su vida. Chef y dueño de un prestigioso restaurante que funciona muy bien, Luis, su pareja, acaba de abandonarlo, y su hija adolescente, con la que convive, ya no lo aguanta más. Además, está su madre anciana, Isabel, y Laura, la hermana, cuya relación no es la mejor.

El tráiler de Errante Corazón, con Leonardo Sbaraglia.

El protagonista no sabe, no puede o no quiere ver más allá de sus propias narices y busca compensar sus dificultades afectivas con regalos y viajes, mientras se autoengaña con la excusa de que así todo estará bien. Corrido de su eje, no registra que su vida se derrumba junto con la de aquellos que ama.

Un viaje a Brasil se convierte en un punto de inflexión para Santiago, exponiéndose a nuevas experiencias y emociones que desafían su visión del mundo. A través de encuentros intensos y reveladores, se embarca en un viaje de autodescubrimiento.

Miranda de la Serna como Laila acompaña a Sbaraglia en Errante corazón.

La cinta arranca una fiesta gay en una casona: la cámara en mano recorre las habitaciones y los cuerpos de hombres desnudos que bailan, beben, se besan y tienen sexo sin ningún tipo de pudor. Todo es caótico. Y esa presentación de la historia es el reflejo de la vida de Santi y cómo el director y guionista decidirá contarla: visceral y pasional.

Reparto de Errante corazón

Leonardo Sbaraglia, claro está, interpreta a Santi, y junto a él hay un gran elenco en esta película de 105 minutos de duración.

Miranda de la Serna es Laila, su hija adolescente; Eva Llorach interpreta a Eloísa, ex pareja de Santiago; Iván González es Federico, amigo de Santi; Alberto Ajaka como Luis, ex pareja del protagonista; Tuca Andrada hace de Silvio; mientras que Beatriz Rajland se pone en la piel de Isabel, madre de Santi.

Qué dijo Sbaraglia de su personaje

En un entrevista, Sbaraglia se refirió a las características de Santi, su personaje en Errante Corazón:

“Es un personaje casi con fractura expuesta, pero con un armazón impresionante alrededor de ella. Está todo el tiempo pateando para adelante su vida, es alguien que no puede parar nunca”, explicó.

Y también habló sobre los desafíos de componer su personaje bisexual: “Es cierto que un poquito más fácil me resulta construir esa cercanía con una mujer, por una cuestión hasta corporal. Pero, en definitiva, es el cuerpo de Santiago el que va delante mío. El personaje también es eso, una suerte de acoplado que te protege de cualquier situación o reacción, incluso del pudor”.

Santiago en la ficción atraviesa una situación caótica en su vida.

Premios de Errante corazón

El reconocimiento de la película se tradujo en algunas nominaciones y premios ganados, donde se destaca Leonardo Sbaraglia. A continuación algunos de ellos: