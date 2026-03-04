Si 2025 fue un año de transiciones para varias franquicias, 2026 aparece como el “año Jason Momoa”: el actor hawaiano encadena proyectos gigantes y, lo más llamativo, cambia de registro sin soltar la épica.

Abre el calendario con una buddy movie de acción para streaming, mete un cameo muy esperado como Lobo en el DCU, se mete en el ring con Street Fighter, vuelve a Arrakis para cerrar la trilogía de Denis Villeneuve y, como frutilla delirante, se convierte en un oso parlante en una road comedy con elenco de lujo.

La nota de color: incluso cuando no encabeza el afiche (caso Supergirl), su presencia apunta a ser de esas que generan conversación. Y cuando sí es protagonista (The Wrecking Crew), la apuesta es al entretenimiento sin complejos, de golpe y química de dupla.

Las 5 producciones con Jason Momoa en 2026

The Wrecking Crew (Los hermanos demolición): comedia de acción tipo “policías improbables”, con Momoa y Dave Bautista como hermanastros obligados a trabajar juntos tras un crimen familiar en Hawái. Se estrenó en Prime Video el 28 de enero de 2026, arrancando el año con formato de evento para streaming.

Supergirl (DCU): la película llega a cines el 26 de junio de 2026 y Momoa aparece como Lobo (reportado y luego confirmado como participación tipo cameo). Es una producción clave del nuevo DCU y su rol, aunque breve, apunta a instalar al personaje para el futuro.

Street Fighter: la nueva adaptación live-action tiene estreno previsto para el 16 de octubre de 2026. Según el repaso de Cinemascomics, Momoa interpreta a Blanka (un rol que, por la naturaleza del personaje, se presta a un trabajo fuerte de CGI/voz).

El tráiler oficial de Supergirl.

Dune: Parte tres (adaptación de Dune Messiah): cierre de la trilogía de Villeneuve, con estreno fijado para el 18 de diciembre de 2026. Momoa regresa como Duncan Idaho, algo que él mismo anticipó públicamente y que está integrado al planteo de la tercera película.

Animal Friends: comedia de ruta con animales fugitivos; Momoa pone voz a Bear, un oso, en dupla con Ryan Reynolds (Pony) y con Aubrey Plaza como agente DEA persiguiéndolos. Su estreno en EE. UU. figura para el 5 de junio de 2026.

¿Quién es Jason Momoa?

Jason Momoa (Honolulu, Hawái, 1979) es un actor, productor y ocasional director que saltó a la fama primero por la TV y después se consolidó como figura global con el cine de franquicias.

Jason Momoa en Street Fighter interpreta a Blanka.

Muchos lo identifican por Aquaman en el universo DC, un papel que lo convirtió en estrella de taquilla y en uno de los rostros más reconocibles del género de superhéroes. Antes, había ganado popularidad con Khal Drogo en Game of Thrones, donde dejó una marca fuerte pese a su paso relativamente breve.

En paralelo, Momoa construyó una carrera “doble”: por un lado, blockbusters; por el otro, proyectos de acción y aventura con un tono más personal.

También se lo asocia a una imagen muy física (entrenamiento, artes marciales, escenas exigentes) y a una presencia carismática que funciona tanto en personajes rudos como en registros más cómicos.

En los últimos años alternó cine y streaming, y, como ya vimos, suele involucrarse en la producción de varios de sus proyectos.