Mientras Mauro Icardi continúa enfrentando la tormenta mediática por la difusión de sus supuestas imágenes privadas (filtradas por la modelo uruguaya, Natasha Rey), su ex Wanda Nara, sigue dando que hablar desde Mallorca, donde se encuentra disfrutando unos días junto a Elián “L-Gante” Valenzuela.

En esta oportunidad, el cantante dio que hablar al compartir en Instagram Stories un video de Wanda limpiando una mesa de una forma muy particular: “Creo yo que así no se limpia la mesa, pero bueno…”, comentó, con humor.

En las imágenes, se ve a la empresaria limpiando una mesa con movimientos pausados, concentrada y sin advertir que L-Gante la estaba grabando en primer plano desde atrás, con un enfoque que dejó poco a la imaginación.

¡Epa!

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@lgante_keloke)

LA MODELO URUGUAYA QUE EXPUSO A MAURO ICARDI HABLÓ CON YANINA LATORRE: QUÉ DIJO DE WANDA NARA

El escándalo que gira en torno a Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo explosivo. En las últimas Natasha Rey (quien publicó un video íntimo asegurando que es del futbolista) rompió el silencio en una conversación que mantuvo con Yanina Latorre, en la que se refirió a Wanda Nara.

“No soy una nena ni tampoco soy pobre, tengo lo mío solita. Yo soy mamá, también me cag… mi familia”, dijo Natasha, en tono contundente, dando a entender que también sufrió engaños.

Además, se refirió a la ex de Icardi: “Ojalá (conociera a Wanda). No la conozco, ni hablé nunca. Pero la verdad, me cae re bien ella y Pampita. Todas a las que nos cag… la familia, las banco”. Y agregó: “Estos gatos vienen y rompen todo. Yo, como te repito, puedo vivir hasta los 80 años con lo que logré en mi vida. Vivo en un barrio privado en Argentina y no necesito nada de nadie”.

Foto: Captura de X (@SQP_oficial) Por: Fabiana Lopez

Por último, la modelo uruguaya detalló cómo fue el vínculo con la actual pareja de Eugenia “la China” Suárez: “Sube esa captura de que no me aceptaba la solicitud. ¡Es trucha!Él se merece ser expuesto porque juega sin parar con todo”.