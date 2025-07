El escándalo que gira en torno a Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo explosivo. En las últimas Natasha Rey (quien publicó un video íntimo asegurando que es del futbolista) rompió el silencio en una conversación que mantuvo con Yanina Latorre, en la que se refirió a Wanda Nara.

“No soy una nena ni tampoco soy pobre, tengo lo mío solita. Yo soy mamá, también me cag… mi familia”, dijo Natasha, en tono contundente, dando a entender que también sufrió engaños.

Además, se refirió a la ex de Icardi: “Ojalá (conociera a Wanda). No la conozco, ni hablé nunca. Pero la verdad, me cae re bien ella y Pampita. Todas a las que nos cag… la familia, las banco”. Y agregó: “Estos gatos vienen y rompen todo. Yo, como te repito, puedo vivir hasta los 80 años con lo que logré en mi vida. Vivo en un barrio privado en Argentina y no necesito nada de nadie”.

Foto: Captura de X (@SQP_oficial) Por: Fabiana Lopez

Por último, la modelo uruguaya detalló cómo fue el vínculo con la actual pareja de Eugenia “la China” Suárez: “Sube esa captura de que no me aceptaba la solicitud. ¡Es trucha! Él se merece ser expuesto porque juega sin parar con todo”.

Foto: Captura de X (@SQP_oficial) Por: Fabiana Lopez

MAURO ICARDI TOMÓ UNA DRÁSTICA DECISIÓN LUEGO DE LA VIRALIZACIÓN DEL VIDEO ÍNTIMO

Luego del escándalo que se desató con el video prohibido que publicó Natasha Rey en las redes asegurando que se trata de Mauro Icardi (para probar que el futbolista quiso seducirla), la pareja de Eugenia “la China” Suárez tomó una drástica decisión.

Así lo dieron a conocer en El Diario de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América: “Figura la posibilidad de la ‘Porno venganza’. Sin duda, es un delito por las injurias hacia la vida privada y la humillación”, revelaron al aire.

“Termina la feria y se inician acciones en carácter penal y civil. Icardi va a demandar por esto. Sus abogados lo están evaluando en este momento”, agregaron, dejando en claro que el deportista no pasó por alto la difusión de estas imágenes.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“Le tendrían que haber bajado la cuenta a esta mujer, yo me atraganté con el mate, no me esperaba ver eso”, cerró la conductora, sentando su firme postura sobre la actitud que tuvo la modelo uruguaya horas atrás.