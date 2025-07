En medio del conflicto mediático y judicial que mantiene con Wanda Nara, Mauro Icardi habría tomado una decisión que podría enfurecer a su ex y madre de sus dos hijas.

Según contó Pepe Ochoa en Sálvese Quien Pueda, la mediática dejó su mansión de Estambul "de un día para el otro y no volvió más“. Pero lo que sorprendió a todos es lo que el futbolista habría hecho con todos los accesorios que ella dejó en su mansión.

“Parte de las carteras que Wanda tiene allá, van a ser donadas por el señor Mauro Icardi”, dijo el conductor, que está en reemplazo de Yanina Latorre, dando detalles de las dos fundaciones a las que irían tanto sus objetos como “ropa, juguetes y calzado” de los hijos que Wanda tiene con Maxi López.

¡Tremendo!

Foto: Instagram (@mauroicardi)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SER ACUSADA DE FILTRAR EL VIDEO ÍNTIMO DE MAURO ICARDI

Luego de que Wanda Nara fuera señalada como la responsable de haber filtrado el explosivo video íntimo que Mauro Icardi grabó en 2021, Ángel de Brito dio a conocer cómo reaccionó la empresaria ante estas especulaciones.

El material, que se viralizó en los últimos días, muestra al futbolista en una situación íntima y habría sido enviado, según su propio testimonio, a una sola persona: su ex y madre de sus hijas.

En su programa de straming que se transmite por Bondi, De Brito no dejó lugar a dudas: “El video es real. Lo grabó Mauro. Él mismo reconoció que es suyo y que lo envió en 2021 a Wanda, cuando estaban separados físicamente”, expresó, tal como lo mostraron en Sálvese Quien Pueda.

Wanda Nara, de vacaciones en Europa | Créditos: Instagram @wanda_nara

La polémica se encendió aún más cuando el conductor reveló que Icardi ya instruyó a sus abogadas para que le envíen una carta documento a la empresaria: “Estamos en 2025, pero esto quedó archivado en 2021. Mauro nunca pensó que lo iban a traicionar de esta forma”, agregó Ángel, apuntando al dolor del delantero ante la supuesta exposición pública de un contenido íntimo que nunca debió salir a la luz.

Ante las versiones que la vinculan directamente con la filtración, Wanda no se quedó callada y lanzó una frase lapidaria que el conductor leyó en vivo: “Jajaja, ya no sabe más ya de qué acusarme. Que lo demuestre. Yo no mandé nada”.