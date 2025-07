Gabriela Arias Uriburu, quien conmovió a la Argentina en los años 90 por su incansable lucha para recuperar a sus hijos tras el secuestro parental cometido por su exmarido en Jordania, habló en programas de América con una profunda reflexión sobre el conflicto mediático entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

Lejos de enfocarse en el espectáculo, Arias Uriburu puso el eje en las consecuencias emocionales que viven los niños cuando los padres entran en disputa: “Como mamá, lo que yo descubrí fue todo el trauma y la tragedia que viven los hijos. Ahí pude correrme a un costado de mis propios derechos”.

Con décadas de experiencia en temas de familia, cultura y justicia parental, destacó cómo los conflictos de pareja suelen trasladarse inconscientemente al terreno de los hijos, dejándolos desprotegidos. “Cuando un hombre y una mujer entran en un conflicto, llevan el conflicto al territorio del niño. Y ahí, ya nadie lo cuida. Ya nadie lo protegió”, remarcó.

La autora y activista también habló del rol de la Justicia en estos casos: “La Justicia no está respondiendo en protección al niño. Se sigue mirando el conflicto parental desde el adulto, pero no hay un juez que mire al niño como sujeto de derechos. Hay dos o tres, pero no alcanza”.

Gabriela Arias Uriburu hizo una fuerte autocrítica sobre lo que ella misma debió aprender en su proceso personal y judicial tras opinar sobre el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi: “No alcanza con ser madre o padre para entender que lo que estás haciendo daña a tu hijo”.

“A veces estás tan atrapado en tu dolor, que no lo ves. Pero en el momento en que esos papás se empiezan a mirar, ya se empieza a cuidar a ese hijo”, sentenció en el programa de las mañanas de Pamela David.

