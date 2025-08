Un video del pasado de Wanda Nara volvió a tomar protagonismo en las redes sociales y sorprendió a más de uno. Se trata de una entrevista inédita que la mediática dio a los 18 años, cuando se preparaba para debutar en la temporada teatral de Mar del Plata 2005/2006. Las imágenes, poco conocidas hasta ahora, muestran a una joven Wanda en sus primeros pasos como figura del espectáculo.

En el fragmento, Wanda anunciaba su participación en la obra “Humor en Custodia”, en el Teatro ReFaSi, junto a figuras como Beatriz Salomón, el Pato Galván y Gabriela Mandato. Con frescura y carisma, revelaba que hasta ese momento había trabajado como modelo y que se animaba al teatro de revista como un nuevo reto profesional.

Crédito: Tiktok/@farandulashow

QUÉ DECÍA WANDA NARA

“Wanda Nara me llamo. Tengo 18 años y vamos a estar con un elenco increíble”, expresó la conductora en esa nota, anticipando su salto a los escenarios.

Además, confesó que fue un productor quien la descubrió mientras desfilaba en un boliche: “Me vio el productor y me lo propuso. Me encantó la idea”, explicó. Y, con una sonrisa, invitaba al público a verla: “Los espero allá a que me vengan a criticar y a dar consejos”.

El clip generó una catarata de comentarios positivos en redes sociales. Muchos usuarios destacaron su belleza, su seguridad y su determinación. “Iconic”, “Es aún más linda ahora”, y “¿A alguien le queda duda de que es muy inteligente?”, fueron algunos de los mensajes que se replicaron entre los fanáticos.