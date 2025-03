La costumbre de Darío Barassi de hablar en tercera persona, como lo hacía Diego Maradona, podría inducir a pensar que está agrandado, pero nada más lejos de la realidad.

Antes del debut de la tercera temporada de Ahora Caigo, que irá de lunes a viernes a las 21.15 por eltrece, el conductor se apartó por unos instantes del histriónico actor: se emocionó al hablar de sus hijas, se derritió de amor por su esposa y explicó por qué no para de trabajar.

“Amo San Juan, tengo mi familia política allá, me gusta viajar seguido porque quiero que mis hijas en parte crezcan ahí como yo. Siempre voy a volver, no me voy a olvidar de dónde salí”, cuenta el marido de Lucía Gómez Centurión antes de que se encienda la cámara.

Lucía Gómez Centurión, Darío Barassi y sus hijas, Emilia e Inés en San Juan. (Foto: @DarioBarassi)

-En la promo de Ahora caigo bailás. ¿Es un logro para vos el prime time? ¿O te da lo mismo porque grabás en otro horario?

-No. Es un recontra logro. Me parece una locura estar en el prime time. Siento que es una apuesta grande del canal, de la productora y también es una apuesta grande personal para mí. Es un desafío. Es totalmente otro escenario.

Competir a la tarde estaba bueno. Que le vaya bien al programa a la tarde era un recontra logro. Yo estaba muy satisfecho, pero la noche es más picante, es más competitiva. Hay un tanque en otros canales, así que hay que ver cómo nos va con eso.

Darío Barassi ganó el Martín Fierro por Ahora Caigo. (Foto: @DarioBarassi)

Tengo el foco puesto en hacer un buen programa, un programa de calidad. Y después esperar a que la gente nos acompañe, que creo que así va a ser.

-¿Vas a estar pendiente de las mediciones? ¿O mientras esté “la tarasca” vas a estar feliz?

-Tarasca, me gusta la palabra. No, no me importa el rating... ¡¡Mentira!! Voy a estar recontra atento. Ya me imagino que el lunes voy a estar hablando todo el tiempo con Diego Gebel (N del R: productor ejecutivo del programa) diciendo, “pasame todos los números”. Y así sucesivamente. Yo creo que la audiencia se construye.

Por eso no pretendo que cuando arranque el programa mida una locura. Para nada. Me parece bien arrancar con el número que sea. Pero vamos a probar un producto de calidad, cosa de que se logre el boca en boca. Que la gente se empiece a copar.

Darío Barassi vuelve con Ahora Caigo. (Foto: Prensa eltrece)

A mí me gusta mucho la tele de aire. Defiendo la tele de aire. Me parece que es un espacio que está sumamente vivo, y quiero hacer una parte activa de eso. Yo quiero que haya tele de aire por rato largo. Así que bueno, me dedico un poco a eso.

-Volvés con sorpresas. Escuché algo de un sketch. ¿Podés adelantar algo?

-Estamos probando que el programa arranque con un paso de comedia, como un sketch en la previa del programa como si fuese en un camarín. Vamos a tener invitados famosos para eso, que me divierte. La locación quedó divina. Quedó un set divino. Así que por un lado es eso.

Y después, por otro lado, hay tres, cuatro juegos nuevos. Que ya los estoy probando. Son muy divertidos, muy dinámicos. Y por día se pueden llevar cinco palos (N del R: 5 millones de pesos). En un programa que grabamos recién, un participante casi se pudo llevar como cuatro palos y pico. Así que eso es un diferencial. Llevarse cinco palos por día es una locura.

Darío Barassi, su esposa y sus dos hijas. (Foto: @DarioBarassi)

-¿Cómo estás vos? El año pasado estuviste con nanas. Descansaste. En la promo se te vio que descansaste. ¿Tenés el acto físico para empezar?

-Ja. Me gusta como preguntás. No, igual me gusta el término nanas. Lo voy a usar. Me mata la promo que me dice que estoy descansando, pero porque estaba haciendo una película en Punta del Este. Por eso también se ve que estoy descansando.

Descansé un poco de la tele, pero metí una serie que es una bomba y se llama Gutiérrez. Va a salir por Disney +. Y también metí una peli ahora, a fin de año y principios del verano. Pero sí, descansé.

Darío Barassi y Yayo en Gutiérrez, la película. (Foto: @DarioBarassi)

(Tengo) el apto físico como psicológico. Imagínate que no puedo correr. Ya me cuesta subir las escaleras. Pero no, estoy con muchas ganas. Te juro que ya empecé a grabar un par de programas y lo estoy disfrutando un montón.

Es un formato que me gusta. Y como te digo, a mí me gusta la tele de aire. Así que nada, disfrutándolo un montón.

-¿Cuántas horas trabajás?

-Yo me levanto, peino a mis hijas, las llevo al colegio un par de días, otros días trato de entrenar algo. Después llego al estudio a las diez de la mañana, y me voy a las seis de la tarde. Así que estoy acá 8 horitas todos los días.

Darío Barassi juega al tenis en sus tiempos libres. (Foto: @DarioBarassi)

-Sos sanjuanino de ley. ¿Creés que exista un Syrah Bebitos, o un Malbec Raro?

-Me gustaría algún día meterme en ese mundo vitivinícola. Sí, me encanta ser sanjuanino. Me encanta el vino de San Juan, que compite un poquito con Mendoza, que tiene unos vinos espectaculares.

¿Por qué no (lanzar mis propios vinos)? Vengo de mi familia de bodegueros. Mi familia son Graffigna, tuvo bodegas cuando yo era más pendejo. Después, no sé bien qué pasó ahí con la empresa, con la bodega. Pero no te niego que eso pueda pasar.

Postal de las hijas de Darío Barassi en su San Juan natal. (Foto: @DarioBarassi)

Me gustan mucho las aceitunas sanjuaninas. Así que también una aceituna bebito, una aceituna raro, me parece que puede andar.

-O un aceite de oliva, que es muy bueno el olivo de allá.

-Amo. Me gusta bañarme en aceite de oliva. Amo el aceite de oliva. Así que podría ser una opción.

-Trabajaste hasta hace poco con Wanda Nara. Con todos los escándalos que tiene, ¿le mandás mensajes? ¿O cortás relación?

-Mirá, calculo que todo el mundo le habla de eso. Tengo buena onda con ella, es una copada. Laburando fue una capa. La conozco también como madre y es una reina total.

Wanda Nara y Darío Barassi en Love is Blind. (Foto: @DarioBarassi)

Hablamos, pero no le pregunto por nada de lo que está pasando ahora. Hablamos del programa que vamos a hacer de vuelta. No de cómo está su vida, cómo están sus hijas. Desde un lugar más relajado, más de compañero, amigo, y no metiéndome en todos los temas así más populares.

-¿Te vas a tomar algún descanso programado? Porque hacés películas, series, Ahora Caigo, comerciales de que tenés acidez...

-Me pude tomar un mes en Uruguay con mis hijas, que es lo que más valoro en la vida, poder estar con mi mujer y con mis hijas un rato tranquilo. Por ahora no tengo vacaciones programadas. Tengo laburo hasta agosto con el programa, que vamos a pretender dejar grabado lo máximo que se pueda.

Después tengo otra película. Así que, no, apuntando ya más para diciembre, ahí podrá aflojar un poco. Pero me encanta, me encanta laburar, no lo sufro.

Darío Barassi con Adrián Suar y el productor Fernando Espinosa. (Foto: @DarioBarassi)

-¿Y en la casa te reclaman?

-Este programa me permite un poco estar en la primera mañana y también llegar a la tarde, que son los momentos en los cuales mis hijas están más presentes. Con mi mujer tengo... Nos vemos todas las noches y también nos vemos los fines de semana. Me bancan un montón.

Lucía Gómez Centurión y Darío Barassi. (Foto: @DarioBarassi)

Sobre todo me banca mi mujer, que es una gran pareja. Sabe que disfruto mucho de este laburo, así que es una gran compañera de carrera.

-Lunes 21.15, arranca Ahora Caigo de lunes a viernes por eltrece.

-Sí, estoy nervioso. Ponete a verlo vos también, camarógrafo, la gente que terminó de ver esta nota, el lunes a las 21 a 15, por favor, a bancar el programa que va a estar ahí en el plan.

Darío Barassi con Ciudad. (Foto: Ciudad)

Y nervioso, ¿hacés algo para canalizar la ansiedad? ¿Tenés una rutina? ¿Caminás, mascás chicles, fumás?

-Soy un tipo que todo lo canalizo por la comida, básicamente. Y ahora sí, ahora empiezo a dar las meditaciones esas por aplicación. Te las pongo, me siento solo ahí en box, en el camarín, espero que no entre nunca nadie a verme. Pero bueno, quedarme callado para mí un rato ya es todo un logro, así que trato de hacer eso.

VIDEO Y EDICIÓN FERNANDO HALPERÍN