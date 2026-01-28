Yuyito González volvió a estar en el centro de la escena en el marco del estreno de Papá Por Siempre en el Teatro Liceo, al mismo tiempo que su expareja, el presidente Javier Milei, asistía al show de Fátima Flórez en Mar del Plata.

La conductora habló en los medios y no esquivó ninguna pregunta sobre su presente sentimental: “Con el presidente de la Nación ya hablé todo lo que tenía que hablar en varias oportunidades, luego de la ruptura también”.

“Hoy no puedo decirte nada de su agenda de prensa, no quiero opinar, ya todo lo que tenía para hablar se lo dije a él”, remarcó y ante la insistencia de los periodistas sobre si mantiene algún tipo de comunicación, aclaró: “En ese momento cero, contacto cero”.

Yuyito González habló de Fátima Flórez y Javier Milei (Foto: captura de eltrece).

Sobre el final, Yuyito reflexionó sobre su historia con Milei: “Yo creo que respeté todo lo que había que respetar, lo que corresponde y creo que es lo básico. Hoy estoy en otro presente, no te puedo decir a futuro, hoy te diría que sí llegó a su fin”.

YUYITO GONZÁLEZ LE RESPONDIÓ A FÁTIMA FLOREZ: “YO NO SOY LA QUE NECESITA PRENSA”

En el ida y vuelta con la prensa, Yuyito González le respondió a Fátima Flórez, quien había dicho que ‘no la conocía y que necesitaba exposición’: “No sé, opinen ustedes chicos. Yo no tengo mala onda con nadie y le deseo lo mejor a todos, sobre todo a la gente que está haciendo temporada, que sé que no es una temporada fácil”.

Yuyito González habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Sobre la presencia de Milei en el show de Fátima, Yuyito fue filosa: “Si hoy le explota el teatro de gente porque va el presidente o al presidente le sirve la prensa del teatro, bienvenido sea. Yo no soy la que necesito prensa porque no tengo que vender ningún ticket de teatro...”.

