Fátima Flórez abrió las puertas de su casa y dejó ver un espacio que funciona como un reflejo fiel de su personalidad.

Moderna, amplia y con una identidad marcada, la residencia combina elementos que, a primera vista, podrían parecer dispares, pero que conviven con naturalidad: su pasión por Boca Juniors, una llamativa decoración inspirada en la cultura egipcia y un gimnasio privado pensado para el bienestar diario.

La humorista mostró parte de su hogar en una aparición televisiva, donde se pudieron apreciar distintos ambientes que destacan tanto por su funcionalidad como por los detalles personales que los atraviesan.

Lejos de una estética uniforme, la casa propone un recorrido por intereses y gustos que la artista fue incorporando a lo largo de los años.

Uno de los sellos más reconocibles es su fanatismo por Boca. Fátima nunca ocultó su amor por el club y decidió trasladarlo a la decoración.

Así es la moderna casa de Fátima Flórez: guiños a Boca, estética egipcia y un gimnasio propio | Créditos: Captura de video CARAS

LA CASA DE FÁTIMA FLÓREZ

El contraste aparece con fuerza en otro de los ejes decorativos de la casa: la inspiración egipcia. Figuras, cuadros y objetos con referencias a esa cultura antigua aportan un clima exótico y singular.

Papiros, estatuas y tonos cálidos se combinan para crear rincones que evocan misterio y sofisticación, y que rompen con la estética más contemporánea del resto de la vivienda.

A esa mezcla de estilos se suma un área dedicada exclusivamente al entrenamiento físico. El gimnasio privado cuenta con equipamiento moderno y está pensado para que la artista pueda sostener su rutina de ejercicios sin salir de casa.