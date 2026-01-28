El martes por la noche se estrenó para la prensa y amigos Papá por Siempre en el Teatro Liceo y mucho famosos dijeron presente.

La obra que protagonizan Martín Campilongo ‘Campi’ y Dani La Chepi llenó la sala en este inicio de temporada teatral 2026 en Buenos Aires.

Fer Metilli, María Fernanda Callejón (que fue a ver a su hija Giovanna en el rol de Natalie) Flor Otero, Germán Tripel y su nena, Alejandra Maglietti, Nancy Duré y su pareja, Aníbal Pachano, entre otros, fueron algunos de los que asisitieron al evento.

No podía falta Denise Dumas, con quien el protagonista posó para las cámaras de Ciudad, así como también Coco Carreño y Jimena Monteverde, Rochi Igarzábal con su pareja Milton Cámara y su hija, Nazareno Casero, Yuyito González, Fabián Vena y Paula Morales, Florencia Bertotti y Federico Amador y más.

La actriz se quebró mientras el elenco saludaba al final de la obra en el Teatro Liceo. Video: Ciudad Magazine.

PAPÁ POR SIEMPRE TUVO UNA FUNCIÓN DE PRENSA SOÑADA

En el marco de una función de prensa súper exitosa, Papá por siempre volvió a demostrar por qué se convirtió en uno de los grandes acontecimientos teatrales del verano.

Con sala colmada, ovación del público y una atmósfera cargada de emoción y risas, la obra reafirmó su impacto y su conexión con espectadores de todas las edades.

Las devoluciones posteriores a la función coincidieron en destacar la potencia emocional de la historia, el nivel de las actuaciones y la respuesta inmediata del público, consolidando a Papá por siempre como una de las propuestas más comentadas y recomendadas de la temporada.

Con esta función de prensa, la obra no solo celebró su presente, sino que confirmó su lugar como una cita obligada del verano teatral, reafirmando su éxito artístico y su enorme convocatoria. El clásico cinematográfico de los 90’s, desembarcó en Buenos Aires.

DE QUÉ TRATA PAPÁ POR SIEMPRE, EL MUSICAL ADAPTADO DE LA PELÍCULA MRS. DOUBTFIRE

Con Campi y Dani “La Chepi” como protagonistas, “Papá por siempre” cuenta con la dirección de Ariel Del Mastro y la producción artística de Flor Bertotti.

El emblemático personaje interpretado por Robin Williams que conquistó al público en los años 90 vuelve a la escena, esta vez sobre el escenario del Teatro Liceo.

Con una gran producción nacional y un elenco destacado, esta comedia musical promete una experiencia única para toda la familia que combina risa, ternura y música en vivo.

La adaptación argentina, con dirección general de Ariel Del Mastro, dirección de actores a cargo de Marcelo Caballero, la dirección vocal de Seba Mazzoni, dirección musical de Alberto Favero y diseño escenográfico en manos de Jorge Ferrari llevan al teatro una de las películas más icónicas del cine: la aventura de Daniel, un papá que tras perder la custodia de sus hijos decide transformarse en la Señora Doubtfire hasta recuperarlos mientras nos roba el corazón a todos.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE PAPÁ POR SIEMPRE

