El pasado 27 de enero, el presidente Javier Milei asistió al Teatro Roxy para presenciar Fátima Universal, el espectáculo de Fátima Florez, su expareja.

Lejos de pasar desapercibido, el mandatario subió al escenario, cantó y compartió una performance junto a la artista. Durante el momento, ambos se mostraron cómplices, cercanos y muy afectuosos, despertando todo tipo de comentarios.

Al día siguiente, Fátima salió al aire en La Mañana con Moria, habló del vínculo que mantiene actualmente con Milei y sorprendió al revelar qué le dijo el presidente al oído en pleno show.

Captura de La Mañana con Moria, por eltrece.

Qué le dijo Javier Milei a Fátima Florez al oído

“Me dijo: ‘Soy muy feliz. Soy extremadamente feliz’. Y yo le contesté: ‘Somos’”, le contó la humorista a Moria Casán por eltrece.

Luego, Fátima explicó cómo vivió ese momento tan especial arriba del escenario: “Fue como un cuento de hadas. Salió todo tan perfecto, tan lindo, que si lo programás no hay manera. Fue auténtico”.