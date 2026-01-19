Un nuevo tweet de Lali Espósito sobre Javier Milei se hizo viral y generó polémica.

El paso del Presidente por el escenario del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba, no pasó inadvertido por la artista y rápidamente tuvo repercusión en las redes sociales.

Milei apareció durante el show del Chaqueño Palavecino y el momento generó todo tipo de comentarios.

El sorpresivo mensaje de Lali sobre Javier Milei tras verlo en el Festival de Jesús María

Lali, con quien el libertario mantiene un enfrentamiento público desde hace meses, lanzó un inesperado mensaje que tuvo diversas interpretaciones.

“Qué sorpresa. Qué alegría. Larga vida a los festivales populares!”, escribió Lali en la madrugada del sábado.

La publicación no tardó en viralizarse y provocó respuestas divididas: mientras algunos usuarios celebraron su comentario, otros salieron a cuestionarla.

Captura de X

¿Fue un palito de Lali a las contradicciones de Milei? El comentario estalló en X: sus fans lo leyeron como una ironía filosa, mientras que otros usuarios la cuestionaron por su postura frente al Presidente.

Captura de X

Captura de X