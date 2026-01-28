El desgaste físico que implica darlo todo sobre el escenario le pasa factura a Fátima Flórez, y la artista contó cómo se alimenta para soportar el desgaste de sus shows.

En medio de un llanto por desahogo, la ¿novia? de Javier Milei afirmó: “Yo soy fuerte, una mujer aguerrida. Pero también tengo mi sensibilidad muy a flor de piel. Y la verdad es que venía de días de muchos traqueteos. De dormir poco, comer casi nada, andar a las corridas y de mucha presión”.

Entonces se explayó en La Mañana con Moria: “Yo tengo mucho canto y baile, es una entrega enorme. Si supieran que uno baja tres kilos por función...”.

Fátima Flórez y Javier Milei en el teatro Roxy de Mar del Plata. (Foto: @soyfatimaflorez)

“Uno está tres horas antes sin comer y después tres horas después sin comer, por toda la cuestión de lo que tiene que ver con una entrega arriba del escenario de esta magnitud”, detalló.

La soledad del artista al llegar a su casa

Si bien Fátima destacó “el cariño de la gente en la calle”, fue enfática al describir: “Después llegás al hotel, por ahí estás solo y uno se emociona”.

Fátima Flórez precisó cómo se alimenta antes y después de cada show.

“Ayer no dormí absolutamente nada”, continuó en referencia a la presentación que hizo con la presencia del presidente en Mar del Plata.

“Yo tengo que estar muy liviana para el show. Cuando estoy liviana me siento que floto, que vuelo, que los abrazo. Yo no puedo comer antes. Y me pasa que después del show quedo con los nervios y la adrenalina y tampoco tengo hambre. Y se empieza también a hacer un círculo enorme. Me hidrato mucho”, concluyó Fátima Flórez.