En un ida y vuelta con la prensa en el marco del estreno de Papá por Siempre, a Yuyito González le preguntaron si iría a ver a Fátima Flórez al teatro y su reacción dio que hablar. La ex de Javier Milei descartó cualquier posibilidad de comprar una entrada para ver a la actriz en un escenario.

“¿La irías a ver?”, le consultaron luego de que fuera noticia la visita del presidente a la artista en su show en Mar del Plata y ella contestó contundente: “La verdad que no, me parece ir a chicanear inútilmente, no lo necesito. Si ella quiere que vaya y me invita, que me llame y me diga”.

Yuyito González habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“¿Pagarías la entrada?”, repreguntaron filosos los cronistas y la conductora dijo sin vueltas: “No, jamás, tampoco”. Al ser consultada sobre si le beneficia a Fátima la presencia de Milei en su espectáculo, Yuyito dijo: “Obvio, ¿cómo no te va a servir la prensa donde va un presidente de la Nación a verte? No sé si le sirve al presidente, a ella seguro”.

YUYITO GONZÁLEZ HABLÓ DE SU PRESENTE AMOROSO

Yuyito González también habló de su presente amoroso y fue clara: “Estoy en plan de dejarme conquistar”. Lejos de los rumores y el pasado, la conductora dijo: “Haciéndome un poquito la difícil, como corresponde, querido, no es nadie del medio”.

Cuando le preguntaron si su nuevo interés era alguien del mundo empresarial, Amalia dejó la puerta abierta: “Todo puede ser, de Argentina”. Sobre la posibilidad de blanquear una relación, Yuyito fue sincera: “Tiempo. Estoy siendo agasajada, muy lindo”.

