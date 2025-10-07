Luego de ser vista nuevamente en un acto oficial del presidente Javier Milei, Yuyito González volvió a estar en el centro de la escena mediática.

En una nota que dio a Mujeres Argentinas, la conductora de Empezar el día fue consultada sin vueltas sobre la posibilidad de una reconciliación con el mandatario, y su respuesta dio que hablar.

“No estamos hablando de una reconciliación, por lo menos en el medio de nuestras conversaciones no estamos hablando de eso”, comenzó diciendo Yuyito, dejando en claro que, si bien mantienen diálogo, no hay un regreso sentimental confirmado.

Sin embargo, su tono reflexivo y espiritual abrió la puerta a las interpretaciones: “Yo no puedo separar mi vida de fe y mi vida espiritual de nada de lo que hago. Siempre pienso que Dios tiene para mí lo mejor, lo que corresponde a mi etapa de la vida, al compromiso, al tiempo que hay que dedicar a una relación”, expresó.

Con una sonrisa, González recordó con cariño lo que vivió junto al presidente: “Nosotros tenemos un afecto, por supuesto que lo tenemos. Fue muy sorpresivo nuestro amor, incluso para nosotros”, confesó.

Finalmente, Yuyito dejó la puerta abierta a lo que pueda venir: “No es de lo que estamos hablando hoy, pero no sé qué puede suceder, lo dejo en las manos de Dios”, cerró, misteriosa.

Yuyito González sorprendió en La Noche de Mirtha al hablar abiertamente de su relación con Javier Milei y, por primera vez, reveló el verdadero motivo de la ruptura.

“No estoy enamorada en este momento de mi vida. He estado enamorada. (Con Milei) lo pasé muy bien, estuvimos muy enamorados”, comenzó diciendo la conductora de Empezar el Día, el programa que conduce por Ciudad Magazine, en el ciclo que conduce Mirtha Legrand por eltrece.

Allí, consultada por Mirtha sobre si Milei también lo estuvo, Yuyito no dudó con su respuesta: “Los dos, sí. Muy enamorados. Y bueno, hasta que por cuestiones de pareja, medio que ahí... A ver cómo lo digo sencillamente... medio como que tuvimos una agarradita fuerte y ahí no nos arreglamos”.

Con el correr del tiempo, la presentadora reveló que retomaron el contacto, aunque no como pareja: “Pasaron unos meses y no sé si dije algo en mi programa o publiqué algo y recibí un mensaje. Ahí retomamos la conversación pero no el amor, no la vía afectiva amorosa, no hablamos de amor”.

“Tenemos una relación esporádica, tampoco es que estamos todos los días hablando, ni mucho menos. A mí lo que más me importa de todo es tener paz, no tener rencores, ni cosas pendientes en cuanto broncas y cosas”, añadió.

Sobre la ruptura, la invitada fue categórica: “No somos fáciles, ni tenemos personalidades fáciles. Pasó algo que a mí no me cerró y reaccioné”.

“Yo soy brava. Soy una mujer tranquila, muy pacífica pero tengo muchas convicciones en cuanto a las cosas que quiero para mí. Y si pasa algo que pasa de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad”, cerró Yuyito, sincera.