La mañana de Empezar el Día (lunes a viernes a las 10:00 por Ciudad Magazine) se volvió inolvidable cuando Facundo Ventura se quebró en pleno vivo al relatar la emoción que le provocó el histórico pase de Lanús a semifinales tras eliminar a Fluminense en el mismísimo Maracaná.

El panelista arrancó contando que vivió un día “muy especial” el último martes, con la cabeza puesta solo en el partido. “No vi el estreno del streaming de Marcelo Tinelli porque mi cabeza estaba pura y exclusivamente enfocada en el partido”, confesó, mientras sus compañeros notaban que algo le pasaba.

El hincha fanático reveló que vio el partido en la casa de su madre, Estelita, y que gracias a su pasión cabulera vivió uno de los momentos más mágicos de su vida: “Ella se levantó para ir al baño y Lanús hizo gol, me gritó del baño: ‘Facu, ¿qué hago? ¿Me quedo en el baño?’ Y yo le dije: ‘No sé, ma, hacé lo que quieras’. Ella entendió lo que yo estaba viviendo y se quedó encerrada en el baño hasta que terminó el partido”.

EL DESAHOGO DE FACUNDO VENTURA QUE CONMOVIÓ A YUYITTO GONZÁLEZ EN PLENO VIVO

Cuando terminó el partido y Lanús logró la hazaña, su mamá salió del baño, lo abrazó y le dijo: “Felicidades, hijo”. Ese gesto, simple pero lleno de amor, fue para Facu uno de los momentos más emotivos de su vida. “Ella no lo sabe, pero me regaló uno de los momentos más maravillosos de mi vida”, confesó, mientras las lágrimas le ganaban la pulseada.

El estudio entero se contagió de la emoción. Yuyito González, conmovida, no pudo evitar quebrarse también: “Ay, Facu, te amo. Me hiciste llorar por Lanús, querido. Esto es insólito. Ni por Maradona”.

Facu admitió que no pudo dormir en toda la noche, extasiado por la alegría y la incredulidad de haber vivido algo que nunca imaginó posible: “Les juro que nunca imaginé vivir esto. Perdón que me quiebre acá, lo estoy digiriendo ahora. No puedo creer que Lanús haya pasado de ronda en el Maracaná”.

