El reencuentro de Javier Milei con Fátima Flórez sobre el escenario desató rumores de renacer del amor entre el presidente y la actriz, pero ahora salió una mujer que sería la novia real oculta del presidente.

“Me llamaron que en realidad lo de Fátima es todo para la prensa”, reveló Nancy Duré.

Entonces, la periodista de Puro Show desarrolló: “Que él en realidad está con otra chica que ya se había mencionado en su momento, que se llama Roxy Leone, que es una cantante de música tropical, a la que Milei sigue en Instagram”.

Roxy Leone, la supuesta novia oculta de Javier Milei. (Foto: roxyleoneok)

El rumor de que Roxy está con Milei se instaló a fines de 2024, cuando el jefe de estado atravesaba su crisis terminal con Amalia Yuyito González.

“Hablé con ella y me confrmó todo”, sorprendió Duré.

Roxana Leone, ¿la novia real oculta de Javier Milei?

Frente a la pregunta de si era o no la mujer del presidente, la cantante fue elocuente: “Por el momento quiero mantenerlo en privado. Prefiero primero hablarlo con él”.

Aunque sin entrar en precisiones, Leone admitió: “Hace mucho que estamos juntos”.

Al final, cuando Nancy le preguntó a Roxana Leone por qué no se mostraba en público como pareja de Javier Milei ella se sinceró: “Es una situación complicada para mí. No estoy acostumbrada a esto y es difícil lidiar con la presión mediática. Bastantes cosas dicen de él y la mayoría son mentiras”.