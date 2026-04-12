La casa de Gran Hermano 2026 vivió una madrugada de alto voltaje cuando Brian Sarmiento y Danelik Galazán estuvieron a punto de dar un paso más en su relación. Los participantes, que ya venían mostrando mucha química, se animaron a avanzar bajo las sábanas y el clima se puso cada vez más ardiente.

Sin embargo, cuando todo parecía encaminado para que la pareja concretara, el exjugador de Banfield sorprendió a todos con una confesión inesperada: “No puedo seguir, me duelen los genitales”, le explicó a Danelik, frenando la pasión en seco.

La reacción de la tucumana no tardó en llegar. Apenas amaneció, Danelik contó lo sucedido a sus compañeros y la noticia se desparramó por toda la casa. Yanina Zilli quedó impactada con los detalles y no dudó en aconsejarle que pruebe con la autosatisfacción para no quedarse con las ganas.

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El tiempo para los tortolitos podría estar contado. Según varias encuestas, Brian Sarmiento sería el gran candidato a abandonar el reality este lunes. Su posible salida ya genera expectativa entre los demás concursantes, que se mostraron cansados de sus gritos, malas contestaciones y destrato dentro de la casa.

Pero, a su vez, Brian Sarmiento sigue generando polémica por sus declaraciones y videos subidos de tono en Gran Hermano 2026. Su perfil seductor no pasa desapercibido y Cata Gorostidi, ex participante, no dudó en contar que ya tuvo sexo con el exfutbolista fuera del reality.

“Si entro a la casa voy a tener sexo con Brian Sarmiento. Y no lo dudo. Sé que va a pasar porque afuera ya pasó. Yo no tendría problema. Te voy a hacer el ‘gusanito’ y otras cosas que ya sabes”, lanzó sin filtro. Gorostidi se mostró más que entusiasmada al ver fotos del deportista transpirado y aseguró: “Siempre me pareció muy lindo y tiene mucho sex appeal. Es muy carismático. En la cama es 10 de 10”.

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