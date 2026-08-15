Alexis Mac Allister mostró su costado más íntimo en las redes sociales. El futbolista compartió una serie de postales de sus vacaciones en pareja junto a Ailén Cova y su hija Alaia.
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Con la simple frase “Family time” como epígrafe, el mediocampista del Liverpool dejó en claro que, lejos de las canchas, disfruta cada segundo de su rol de padre primerizo.
Las imágenes muestran a la familia en un destino paradisíaco, con arena blanca y mar turquesa de fondo.
Alexis Mac Allister y Alaia compartiendo un rato de relax frente al mar. Fuente: Instagram @alemacallister
Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova, en una de las postales hogareñas que también compartió la familia. Fuente: Instagram @alemacallister
ALAIA, LA HIJA DE ALEXIS MAC ALLISTER Y AILÉN COVA
Alaia nació el 22 de septiembre de 2025 en Inglaterra, fruto del amor entre Alexis y Ailén, quienes son amigos de la infancia y formalizaron su relación tras el Mundial de Qatar 2022.