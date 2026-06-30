Ansu Fati, exdelantero del FC Barcelona recientemente traspasado al AS Monaco, sorprendió con el lanzamiento de “Sea Como Sea”, su primera canción oficial, marcando el inicio de una nueva etapa artística de la mano del sello Music Brokers.

Disponible en todas las plataformas digitales desde el 19 de junio de 2026, el sencillo convierte al atacante español en el primer futbolista en combinar su presente en el fútbol de élite con una nueva faceta como artista.

“Sea Como Sea”, la primera canción de Ansu Fati

“Sea Como Sea” fusiona Afrobeats Latino, Reggaetón y Amapiano, géneros que reflejan la historia personal y cultural del futbolista.

La canción nació en las sesiones de estudio que Ansu Fati compartió con Paul Pogba en Niza, donde ambos comenzaron a grabar junto al productor Gambinoalaprod después de los entrenamientos con el AS Monaco.

Lejos de tratarse de una estrategia comercial, el proyecto surgió de manera espontánea como una forma de expresar experiencias personales vinculadas a la fama, la presión y la reconstrucción tras años marcados por las lesiones.

Una historia de superación convertida en música

El lanzamiento llega en un momento especial para Ansu Fati. Tras irrumpir en el primer equipo del Barcelona en 2019 y convertirse en el goleador más joven de la historia del club en LaLiga y la UEFA Champions League, el delantero atravesó un largo proceso de recuperación debido a varias lesiones.

Ansu Fati. REUTERS/Manon Cruz Por: REUTERS

Ahora, mientras completa una destacada temporada en el AS Monaco, el futbolista apuesta por una nueva forma de contar su historia.

El estribillo de “Sea Como Sea” resume ese recorrido de superación y perseverancia: “La voy a conseguir, sea como sea”.

Un sonido que refleja sus raíces

La propuesta musical de Ansu Fati combina distintos estilos que representan su identidad.

El Afrobeats conecta con sus orígenes en Guinea-Bisáu, donde nació en 2002; el Reggaetón refleja su crecimiento en Andalucía y su vínculo con la cultura hispana; mientras que el Amapiano aporta una influencia global inspirada en la escena musical sudafricana.

El resultado es una producción que une diferentes geografías y experiencias personales en una misma obra.

Music Brokers apuesta por la carrera artística de Ansu Fati

“Sea Como Sea” fue editada por Music Brokers, con distribución mundial de The Orchard (Sony Music).

La producción estuvo a cargo de Gambinoalaprod, Adrián Ayerbe y Federico Scialabba, mientras que el lanzamiento estará acompañado por una campaña internacional en redes sociales con la participación de reconocidos futbolistas.

Sobre este nuevo desafío, Ansu Fati expresó: “Mucha gente cree que conoce mi historia porque vio mis goles. Lo que escucharán en esta música es la otra mitad.”