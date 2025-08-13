Nicolás Márquez, abogado, escritor y biógrafo del presidente Javier Milei, generó una fuerte polémica en las redes sociales al poner en duda la denuncia de abuso sexual realizada por la modelo Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi.

El hecho ocurrió después de que la Justicia condenara a Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado. La publicación fue realizada en X (ex Twitter) y rápidamente se viralizó. Sin embargo, frente a una ola de críticas, Márquez eliminó el mensaje.

“Julieta Prandi: no me agrada la farándula ni los escándalos de los ‘mediáticos’ (...) pero sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad (...) haya vivido ‘secuestrada’ y abusada sexualmente durante años por su propio marido”, escribió.

EL BIÓGRAFO DEL PRESIDENTE DESPERTÓ LA POLÉMICA TRAS CUESTIONAR LA DENUNCIA DE JULIETA PRANDI CONTRA SU EX, CLAUDIO CONTARDI

Además, Márquez afirmó: “Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto y hace la denuncia pertinente”, ignorando que los testimonios de Prandi fueron considerados creíbles por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.

Márquez también se preguntó: “¿Cómo hizo para vivir por años bajo ‘secuestro’ sin escaparse? ¿Cómo se prueba que fue ‘abusada’ si no es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja?”, y concluyó: “No me cierra nada”.

Tras borrar el posteo original, intentó justificarse: “El cúmulo de imbéciles que opinan de derecho sin saber derecho (…) me obligó a borrar el tuit. No tengo ganas de pasar el miércoles atendiendo decenas de boludos e ignorantes”.

