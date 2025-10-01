En solo minutos podés preparar un plato vistoso, saludable y lleno de sabor: el wok de pollo y vegetales es la definición misma de comida express. En esta receta, el pollo se marina con miel, mostaza y salsa inglesa, dentro de una bolsa.

Luego de un tiempo de reposo en la heladera, se saltea junto con morrón rojo y verde, zucchini y cebolla morada. El resultado es un plato completo, liviano pero contundente, ideal para cenas sin vueltas o almuerzos donde priorizás sabor, rapidez y color.

Ingredientes para wok de pollo y vegetales

Una pechuga de pollo.

2 cdas de miel.

2 cdas de mostaza.

Una cda de salsa inglesa.

Una cda de azúcar mascabo.

Una cda de aceite de oliva.

Jugo de medio limón.

Una pizca de ají molido.

Una pizca de orégano.

Una pizca de sal.

Una pizca de pimienta negra.

Procedimiento

Cortar el pollo en tiras y luego armar la marinada con los distintos condimentos en una bolsa multiuso Separata. Agregar el pollo y llevar a la heladera para que se asiente. Sacar la marinada de la heladera y saltear en wok con juliana de morrón rojo, morrón verde, zucchini y cebolla morada. Presentar con repollo colorado y mix de semillas.

