En solo minutos podés preparar un plato vistoso, saludable y lleno de sabor: el wok de pollo y vegetales es la definición misma de comida express. En esta receta, el pollo se marina con miel, mostaza y salsa inglesa, dentro de una bolsa.
Luego de un tiempo de reposo en la heladera, se saltea junto con morrón rojo y verde, zucchini y cebolla morada. El resultado es un plato completo, liviano pero contundente, ideal para cenas sin vueltas o almuerzos donde priorizás sabor, rapidez y color.
Ingredientes para wok de pollo y vegetales
- Una pechuga de pollo.
- 2 cdas de miel.
- 2 cdas de mostaza.
- Una cda de salsa inglesa.
- Una cda de azúcar mascabo.
- Una cda de aceite de oliva.
- Jugo de medio limón.
- Una pizca de ají molido.
- Una pizca de orégano.
- Una pizca de sal.
- Una pizca de pimienta negra.
Procedimiento
- Cortar el pollo en tiras y luego armar la marinada con los distintos condimentos en una bolsa multiuso Separata.
- Agregar el pollo y llevar a la heladera para que se asiente.
- Sacar la marinada de la heladera y saltear en wok con juliana de morrón rojo, morrón verde, zucchini y cebolla morada.
- Presentar con repollo colorado y mix de semillas.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/