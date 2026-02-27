Cris Morena lanzó un campamento artístico que se desarrolló en Uruguay y que tenía un valor de 1.500 dólares.

La propuesta comercial de la productora infantojuvenil tuvo buena cantidad de adeptos: jóvenes artistas con formación en canto, baile y actuación.

Quien estuvo en el campamento de Cris Morena fue Oli Firpo, la cantante neuquina de 16 años que saltó a la fama por su voz en el streaming Olga.

Así fue el campamento artístico de Cris Morena que costó 1.500 dólares por persona | Créditos: Instagram @olifirpo

ASÍ FUE EL CAMPAMENTO DE CRIS MORENA

Oli Firpo filmó el día a día de la experiencia artística. Hubo jornadas intensas, coaches especializados, trabajo en equipo y una experiencia 100% enfocada en cómo potenciar el talento y la disciplina artística de los jóvenes.

En su publicación mostró cómo era cada detalle, desde el desayuno, hasta las rondas creativas, los cuadernos de anotaciones y, especialmente, la convivencia entre espacios relajados, pianos, guitarras e interpretaciones.