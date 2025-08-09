Florencia Bertotti abrió las puertas de su hogar para mostrar cómo, junto a Federico Amador, transformó por completo su casa en un espacio moderno, funcional y lleno de luz.

Lejos del estilo clásico que predominaba antes, la vivienda ahora se caracteriza por una arquitectura contemporánea, con ambientes integrados y una fuerte conexión con el exterior.

La actriz publicó el recorrido de su casa en su cuenta de YouTube. La entrada principal cuenta con una antesala al aire libre, pensada para disfrutar del entorno natural. En el fondo, un quincho con parrilla y una pileta se convirtieron en el lugar favorito de los hijos de la pareja, ideales para pasar el verano en familia.

La casa de Florencia Bertotti | Créditos: captura del canal de YouTube Flor Bertotti

ASÍ QUEDÓ LA CASA DE FLORENCIA BERTOTTI

Uno de los cambios más notables es la cocina, que se integró al comedor y al lavadero en un concepto abierto. Equipamiento moderno, materiales de calidad y una distribución inteligente permiten que cada espacio fluya con armonía.

La casa de Florencia Bertotti | Créditos: captura del canal de YouTube Flor Bertotti

Al cruzar una puerta de vidrio, se accede al living y a un segundo comedor, ambos decorados con una estética minimalista que prioriza el confort sin perder calidez. Grandes ventanales con mosquiteros aseguran buena ventilación y entrada de luz natural durante todo el día.

La casa de Florencia Bertotti | Créditos: captura del canal de YouTube Flor Bertotti

En la planta alta, la remodelación continuó con la organización de las habitaciones y dos estudios que sirven como oficinas familiares. La habitación principal tiene vestidor, baño en suite y un balcón privado con vista al patio, ideal para disfrutar del silencio de la mañana.

La casa de Florencia Bertotti | Créditos: captura del canal de YouTube Flor Bertotti

También se destaca un altillo especialmente destinado al guardado de objetos personales, como recuerdos familiares y materiales de arte, en un guiño nostálgico a su etapa como Floricienta.