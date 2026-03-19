En los últimos días, el nombre de Luis Miguel volvió a estar en boca de todos por una inesperada confesión de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

La actriz sugirió que había tenido un romance con el cantante durante una fiesta en Mónaco, pero Lucía Miranda, viuda de Hugo López, el histórico manager del artista, salió al cruce y desmintió la versión con detalles inéditos.

En diálogo con Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine), Lucía fue contundente: “Andrea dijo en Gran Hermano que no iba a contar nada de ese romance, porque lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco. Pero no es cierto, porque yo estuve en esa fiesta, en el Sporting Club de Mónaco, y esa noche les cuento un secreto: estaba Brigitte Nielsen y ella lo acaparó a Luis Miguel”.

Lucía Miranda, la viuda de Hugo López, el histórico mánager de Luis Miguel, habló en Mshow del supuesto romance del cantante con Andrea del Boca (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Miranda recordó que la actriz danesa, que por entonces tenía 1,85 metros de altura y era mayor que el cantante, fue quien realmente se llevó toda la atención de Luis Miguel: “Brigitte se lo llevó, nos robó hasta la llave del auto y se fueron. Así que fue un romance, pero no con Andrea del Boca”.

LUCÍA MIRANDA: “NO HUBO OPORTUNIDAD PARA UN ROMANCE CON ANDREA”

Consultada por el programa de Ciudad Magazine sobre si pudo haber pasado algo entre Andrea del Boca y Luis Miguel en algún momento de descuido, Lucía Miranda fue tajante: “No, porque él estaba con nosotros y ese romance con Brigitte, que se puede decir romance, duró días y después nos fuimos. Así que no es verdad”.

La foto de Andrea del Boca con Luis Miguel (Foto: Instagram/@andreadelboca).

La viuda de Hugo López remarcó que conoce de cerca la historia porque vivió esos años junto al cantante y su esposo, quien tuvo un papel clave en la vida y carrera de Luis Miguel, algo que también se reflejó en la exitosa serie biográfica.

SU EXPERIENCIA EN LA SERIE DE LUIS MIGUEL Y SU CARRERA EN LA MODA

Lucía Miranda también habló sobre cómo vivió la serie de Luis Miguel, donde fue interpretada por la actriz Luz Cipriota: “Me encantó, porque hicieron un casting acá, varias querían hacerlo y al final eligieron a Luz. Me gustó la serie porque Luis Miguel mostró toda su vida, abrió su corazón y contó todo lo que pasó. Es un gran artista y hay que valorarlo”.

Lucía Miranda, la viuda de Hugo López, el histórico mánager de Luis Miguel, habló en Mshow de la serie del cantante (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Además, Miranda repasó su trayectoria en el mundo de la moda y la televisión: “Viví muchos años en México, trabajé en Televisa como directora de imagen y vestuario, vistiendo a varios artistas. Fue una época muy linda. Ahora estoy en Argentina, trabajando como panelista en el RumRum con Lío Pecoraro y Fer Piaggio, y estoy contenta porque es algo diferente”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.