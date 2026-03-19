Arturo, el galgo mestizo que se ganó el cariño del público durante su paso por Gran Hermano, volvió a ser protagonista de un momento viral. A tres años de haber sido adoptado por Martín Ku, el perro reapareció en redes sociales con una reacción tan inesperada como comentada.

Todo comenzó con un video casero que el exconcursante compartió junto a su pareja. En la grabación, decidieron reproducir desde un celular la voz de “Big”, el característico llamado del reality.

Lo que parecía un experimento curioso rápidamente tomó otro tono. Apenas comenzó a escucharse la voz, Arturo evidenció signos de incomodidad. “Está temblando”, dijo el ex participante de Gran Hermano, mientras intentaba contenerlo con la mano.

La increíble reacción de Arturo, el perro de Martín Ku, al escuchar la voz de Gran Hermano: “Está temblando” (Foto: Instagram)

LA REACCIÓN DEL PERRO ARTURO AL ESCUCHAR LA VOZ DE GRAN HERMANO

El momento más impactante llegó cuando en la grabación se oye el clásico llamado: “Arturo, al confesionario”. En ese instante, el galgo reaccionó de forma inmediata: salió corriendo y se escondió debajo de una mesa, generando sorpresa entre quienes estaban presentes.

El video no tardó en viralizarse y abrir un debate entre los usuarios. Mientras algunos se mostraron conmovidos por la escena, otros cuestionaron la decisión de exponer al animal a ese estímulo.

Varios comentarios apuntaron a una posible asociación negativa por parte del perro. “Si no le hace bien, no lo hagas más” o “Pobre, piensa que lo van a separar”, fueron algunas de las reacciones que circularon en redes.