Una discusión entre Brian Sarmiento y Manuel Ibero se salió de control en Gran Hermano Generación Dorada, y los participantes podrían ser sancionados.

“Se acaban de agarrar a empujones”, afirmó Rodrigo Lussich.

El episodio de violencia sucedió el martes por la tarde en plena prueba semanal, cuando “hubo contacto físico”, sin la certeza de si además hubo golpes.

Manuel Ibero, ex de Zoe Bogach, ingresó a Gran Hermano Generación Dorada (captura de Telefe)

Las imágenes se viralizaron en las redes sociales, y en Intrusos analizaron la situación a través de lo que se escuchaba de fondo, dado que el enfrentamiento no fue tomado en primer plano.

Ahí Adrián Pallares conjeturó con fuertes sanciones: “Lo cierto es que pasó algo que tiene que ver con el contacto físico, que es algo que en los Gran Hermano históricos no se puede tolerar. Veremos qué pasa en este que tiene tan laxo el reglamento”.

“Gran Hermano lo llamó a los dos al confesionario. Y cuando salieron empezaron a explicar qué fue lo que ocurrió”, contó Daniel Ambrosino.

Qué se dijeron Brian y Manuel

Brian: -¿Sos bol... o te hacés? ¿Sos pelot...?

Manuel: -Vos sos bol...

La provocadora reacción de Brian Sarmiento tras la eliminación de Franco en Gran Hermano (captura de Telefe)

Brian: -¿Qué venís a empujar, pelot...?

Manuel: -Yo no te empujé.

Brian: -¿Qué venís a empujar, paj...?

Manuel: -Vos me quisiste ventajear

Brian: -(Llanto)