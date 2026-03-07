Morena Rial volvió a ser noticia y esta vez no fue por sus declaraciones, sino por una foto hot que se filtró desde la Unidad 51 del penal de Magdalena, donde está detenida desde octubre.

La imagen, que rápidamente se viralizó en redes sociales, la muestra con un corpiño verde flúo y un escote pronunciado, posando desde su celda y luciendo su cabellera rubia.

Pero lo que más llamó la atención de los usuarios fue un detalle inesperado: Morena apareció haciendo una videollamada con un chico, lo que desató rumores de un posible nuevo romance.

Junto a la foto, escribió un mensaje sugestivo: “Vos siempre”, acompañado de un corazón, y las especulaciones no tardaron en multiplicarse.

Foto: Web

El presente de Morena Rial tras las rejas

Morena permanece detenida en el área de “buzones” de la cárcel de Magdalena, un sector apartado del resto de las internas, con ventana, baño, cama de hormigón, colchón ignífugo y frazadas. Según contó su abogado, Martín Leiro, la mediática ocupa sus días con tareas administrativas y en la biblioteca de la prisión, mientras espera que le otorguen el arresto domiciliario para poder estar con su hijo Amadeo.

Sin embargo, la Justicia ya le rechazó varias veces ese pedido y Morena sigue a la espera, con la esperanza de reencontrarse con sus hijos. El pequeño Amadeo comenzó la sala maternal en Buenos Aires y Francesco Benicio cursa segundo grado en Córdoba.

Un golpe duro: la detención de su amiga Evelyn

En medio de este presente complicado, Morena recibió una noticia que la dejó devastada: su amiga Evelyn, quien le llevaba comida y productos de higiene personal, también fue detenida.

“Para Morena era casi su mundo, porque era una de las pocas personas que iba todas las semanas”, contó Alejandro Cipolla, su abogado, que sigue acompañándola en este momento tan delicado.

Mientras tanto, Morena intenta mantener un bajo perfil en redes sociales, luego de que le cerraran varias cuentas de Instagram por promocionar casinos ilegales. Ahora, con pocos seguidores y desde la cárcel, la mediática sigue dando que hablar y cada movimiento suyo genera revuelo.