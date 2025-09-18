Madonna lo hizo de nuevo. La artista que marcó generaciones enteras anunció el lanzamiento de “Confessions Part 2”, la esperada continuación de su icónico álbum de 2005, y desató una verdadera locura entre sus seguidores.

En las últimas horas, la Reina del Pop subió a sus redes una serie de fotos con una estética romántica y sensual, donde se la vio luciendo lencería y apostando fuerte al contenido erótico. Así, dejó en claro que su regreso al dance no solo será musical, sino también visual.

Después de años sin trabajar con la discográfica, Madonna confirmó que el disco saldrá bajo el sello Warner Records. Aunque todavía no hay fecha exacta, la artista adelantó que el lanzamiento será en algún momento de 2026.

“Casi dos décadas después, y se siente como mi casa”, escribió en su posteo, dejando en claro la importancia de este regreso. Y agregó: “De regreso a la música. De regreso a la pista de baile. De regreso a donde todo empezó”.

El anuncio no tardó en generar una ola de comentarios en redes sociales. “Estoy hiperventilando. El mejor jueves de mi vida”, “Ícono de los íconos”, “Esto definitivamente se siente como casa”, y “No puedo esperar para escuchar tu nueva música”, fueron solo algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

EL ÚLTIMO LANZAMIENTO DE MADONNA: “VERÓNICA ELECTRÓNICA”

Muchos seguidores celebraron el regreso de Madonna al dance y la nueva estética que eligió para esta etapa. Otros, directamente, agradecieron el anuncio con frases como: “No puedo dejar de llorar, muchas gracias, madre” y “Me olvidé de todos mis problemas, deudas y préstamos”.

En julio, la artista presentó “Veronica Electronica”, un disco de 8 canciones que recopila remixes de su legendario álbum “Ray of Light”. Este material, que había quedado guardado desde 1998, finalmente vio la luz y mostró una faceta experimental de la cantante.

Sobre ese proceso, Madonna contó: “Hacer mi disco ‘Ray of Light’ fue un momento seminal en mi vida como artista. Estaba pasando por una gran metamorfosis, acababa de dar a luz a mi hija Lola, había encontrado mi camino espiritual y estaba lista para arrojar una nueva piel y tomar una ruta que no había sido tan transitada”.

Además, reveló cómo nació su alter ego: “Me aventuré en la música electrónica con William Orbit y creé un alter ego, tomando uno de mis segundos nombres, y Veronica Electrónica nació”.

Con este anuncio, Madonna vuelve a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes de la música pop. Su regreso al dance, la apuesta visual y la conexión con sus fans anticipan una nueva era que promete dar que hablar.

