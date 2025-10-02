Dante Gebel vuelve a la televisión argentina con la segunda temporada de La Divina Noche, el big show que conquistó a miles de espectadores en su primera edición. El debut será el 11 de octubre por la pantalla de eltrece y contará con una superproducción realizada en los estudios de Hollywood, en Los Ángeles.

El ciclo promete entrevistas exclusivas a reconocidas personalidades del espectáculo. En su primer envío, Dante recibirá a Wanda Nara y Ricardo Montaner, quienes inaugurarán la serie de doce especiales que llegarán a la pantalla.

Dante Gebel con Wanda Nara (Foto: prensa eltrece)

Esta nueva temporada ofrecerá además una puesta técnica y escenográfica superadora, con una enorme banda en vivo, números musicales, monólogos y, por supuesto, las entrevistas con el sello característico de Gebel: distendidas, cercanas y con espacio para la emoción.

Además, cada programa incluirá un segmento de ficción, una miniserie con historias de humor que funcionarán como apertura. Estas piezas fueron rodadas en los imponentes estudios de Hollywood, donde se filmaron clásicos como ER Emergencias, 24 y The Office.

Dante Gebel (Foto: prensa eltrece)

Las ficciones contarán con la participación de invitados especiales como Matías Santoiani, Manuel Wirtz, Mariano Martínez y Agustín “Rada” Aristarán, entre otras figuras que sumarán su talento a este formato innovador dentro de un programa de entrevistas.

Dante Gebel con Mau y Ricky (Foto: prensa eltrece)

Detrás de esta superproducción se encuentra la producción ejecutiva de Mario Pergolini, quien acompaña a Gebel en este desafío que combina show, música, ficción y grandes invitados. Todo listo para que el 11 de octubre, La Divina Noche vuelva a brillar con más fuerza que nunca.

