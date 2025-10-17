El reciente romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo. Tras la confirmación, comenzaron las especulaciones sobre las fechas y el inicio del vínculo, en especial por la cercanía con su separación de Gime Accardi.

En medio de la repercusión, fue la propia Accardi quien decidió hablar del tema y poner paños fríos, aunque no sin dejar una frase que despertó cierta duda.

En diálogo con Sálvese quien pueda, la actriz se mostró empática, tranquila y, sobre todo, cuidadosa con sus palabras. “Si él está bien, yo estoy bien. Le deseo todo lo mejor, de corazón”, dijo con serenidad.

Luego, al ser consultada sobre la nueva pareja de su exmarido, sorprendió con su sinceridad: “Dai es un amor, divina, talentosa; siempre fueron muy amigos. Entiendo que en la contención uno se puede enamorar. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico”.

Gime Accardi, Nico Vázquez y Dai Fernández

GIME ACCARDI DUDA SOBRE EL INICIO DEL ROMANCE DE NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ

Sin embargo, el momento más llamativo de la entrevista llegó cuando le preguntaron si creía que el romance entre Nico y Dai comenzó después de la separación. Gime respondió con franqueza, pero dejó una frase que muchos interpretaron como un dejo de desconfianza: “Jamás sospeché, sé que es de ahora. Bah... quiero creer que es de ahora”.

Foto: Captura (América)

La declaración no pasó inadvertida. En redes sociales, los usuarios remarcaron el matiz de sus palabras y la manera en que, sin perder la elegancia, Accardi deslizó cierta incertidumbre sobre los tiempos del nuevo vínculo.

Aun así, la actriz evitó cualquier tono de reproche y se refirió con cariño a su ex. “Lo adoro y lo voy a adorar toda la vida. Siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con quien quiera. Tenemos un vínculo hermoso, en el cual podemos charlar y comunicarnos. Pasé 18 años siendo feliz con un hombre brillante, que me hizo feliz y yo también a él”, expresó.