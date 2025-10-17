A principios de julio, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez firmaron el divorcio tras 18 años de amor.
Cada uno siguió su camino: la actriz habló en vivo con Yanina Latorre en SQP, donde se refirió a su presente y al de su exmarido, quien recientemente confirmó su romance con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky.
Gimena Accardi, soltera y enfocada en el trabajo:
Lejos de nuevos romances, y tras reconocer que en el último tramo de su matrimonio con Nico hubo una infidelidad de su parte, Gimena aseguró que no tiene tiempo para citas.
“Aprovechá la soltería, Gime”, le aconsejó Majo Martino en el programa. Pero la actriz fue categórica: “No, no tengo tiempo. Estoy trabajando muchísimo”.
Al comienzo de la nota, ya había dejado en claro su momento actual: “Yo estoy bien, trabajando muy a pleno. Eso me tiene muy ocupada y muy feliz”.
Gimena Accardi habló sobre el futuro de su vínculo con Nico Vázquez:
En el comunicado con el que anunció la separación, Gimena había contado que se imaginaba envejeciendo junto a Nico, pero esa proyección cambió.
“Creo que ahora ya no se va a dar. Obviamente que uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro”, expresó con sinceridad.
Y agregó: “Era un deseo, un sueño, por eso nos casamos. Fueron 18 años juntos y van a ser recordados siempre con toda la felicidad y el amor posible. Siempre fue un vínculo muy sano y lo seguirá siendo, de hecho, ahora”.
