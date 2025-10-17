Antes del lanzamiento de Rocky, Nico Vázquez, Dai Fernández y equipo viajaron a Filadelfia para generar contenido.

Según informó el periodista Gustavo Méndez, culminada la primera parte de la obra teatral, el elenco y la producción vuelven al destino estadounidense para realizar nuevas tomas para el show y para las redes sociales.

En principio, firmarán la extensión de los derechos de la obra que volverá el próximo 15 de enero de 2026 al Lola Membrives.

Nico Vázquez y Dai Fernández junto a la estatua de Rocky en Filadelfia. (Foto: Prensa)

QUÉ DIJO GIME ACCARDI SOBRE EL NUEVO ROMANCE DE NICO VÁZQUEZ

Tras confirmarse el romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández, fue Gime Accardi quien decidió hablar del tema y poner paños fríos, aunque no sin dejar una frase que despertó cierta duda.

En diálogo con Sálvese quien pueda, la actriz se mostró empática, tranquila y, sobre todo, cuidadosa con sus palabras. “Si él está bien, yo estoy bien. Le deseo todo lo mejor, de corazón”, dijo con serenidad.

Gimena Accardi habló del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández (Foto: captura de SQP)

Luego, al ser consultada sobre la nueva pareja de su exmarido, sorprendió con su sinceridad: “Dai es un amor, divina, talentosa; siempre fueron muy amigos. Entiendo que en la contención uno se puede enamorar. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico”.

Sin embargo, el momento más llamativo de la entrevista llegó cuando le preguntaron si creía que el romance entre Nico y Dai comenzó después de la separación. Gime respondió con franqueza, pero dejó una frase que muchos interpretaron como un dejo de desconfianza: “Jamás sospeché, sé que es de ahora. Bah... quiero creer que es de ahora”.