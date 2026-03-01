En medio de un complejo presente económico, Zulma Lobato fue asistida por la influencer Jazmín La Cuerpo, quien decidió acompañarla no solo desde lo laboral, sino también en su vida cotidiana.

Según mostró en sus redes sociales, la creadora de contenido convocó a la mediática para participar de su programa de streaming, pero además tomó intervención directa en sus condiciones de vida: le realizó un cambio de look, organizó una colecta solidaria y hasta encabezó la limpieza integral de su vivienda.

Las imágenes compartidas por Jazmín generaron un fuerte impacto entre los usuarios, ya que evidenciaban el estado en el que se encontraba el hogar de Lobato. Mientras algunos seguidores manifestaron su preocupación al verla rodeada de basura, presencia de insectos y excremento de mascotas, otros cuestionaron la exposición pública de esa intimidad.

“Tuvimos que ir con @lapepona_oficialok a limpiarle la casa a Zulma porque vivía en la miseria. Con el $1.500.000 que donó la gente le compramos la heladera, cocina y sus productos de limpieza, así como sus alimentos”, expresó La Cuerpo en una de sus publicaciones.

Jazmín La Cuerpo ayudó a Zulma Lobato: las fotos del abandono y la necesidad extrema de la mediática. Crédito: Instagram

ZULMA LOBATO EN LA INDIGENCIA Y APUNTA AL ENTORNO

La influencer también apuntó contra el entorno de la mediática al responsabilizar a su manager por el deterioro del lugar, aunque el representante reside en Mar del Plata mientras que Lobato vive en Munro.

Este episodio se suma a una serie de situaciones preocupantes que atravesó Zulma en los últimos meses. A fines de octubre, su entorno inició una búsqueda luego de que denunciara haber sido retirada por la fuerza de su domicilio. Finalmente fue localizada en el hospital de Vicente López, donde —según detallaron— se encontraba desnutrida y deshidratada.

Jazmín La Cuerpo ayudó a Zulma Lobato: las fotos del abandono y la necesidad extrema de la mediática. CRÉDITO: Instagram

Semanas antes, además, había sido víctima de una estafa: un hombre la habría contactado telefónicamente con la promesa de casamiento, lo que derivó en un viaje a Entre Ríos donde terminó siendo engañada y robada.