La recordada figura mediática Zulma Lobato atraviesa una situación límite. En una entrevista con El Destape, la artista confesó que teme perder su vivienda por falta de recursos.

“Estoy al borde del desalojo. La abogada que lleva mi caso me dijo que es muy posible que en un año me quede en la calle. Vivo con mi perrita caniche toy, que tiene 12 años y a la que quiero como una hija, y estoy muy triste”, relató conmovida.

Zulma explicó que el monto de su alquiler es imposible de afrontar con sus ingresos: “El dueño me quiere cobrar $400.000 y yo cobro $358.000. Además, tengo $35.000 en impuestos fijos. Es imposible. No puedo con la luz, el gas ni el agua. Todo está carísimo”, lamentó.

UN VIOLENTO ROBO LA DEJÓ SIN VISIÓN EN UN OJO

A los problemas económicos se suman las graves consecuencias de un asalto que sufrió el año pasado. “Estoy casi ciega del ojo derecho. Me tengo que operar para recuperar la visión. Un chorro me atacó a la salida de un cajero a las 11.30 de la noche: me robó toda la plata y me tiró gas pimienta en el ojo derecho. Perdí completamente la vista”, contó la artista.

Lobato ya realizó los estudios necesarios, pero la cirugía que necesita cuesta cinco millones de pesos. Desesperada, pidió ayuda pública: “Si mil personas me ayudaran con cinco mil pesos cada una, podría pagar la operación”, expresó.

La exvedette también reveló que no mantiene contacto con su familia. “No tengo vínculo con mis sobrinos. Una de mis hermanas prefiere mantenerlos al margen. Me duele, pero sigo adelante”, aseguró.

A pesar de las adversidades, Zulma Lobato conserva la esperanza y lucha cada día por mantener su independencia y su hogar, mientras intenta reunir el dinero necesario para recuperar la vista y mejorar su calidad de vida.

“No quiero dar lástima, solo pido una oportunidad para salir adelante”, concluyó con la sinceridad y el carisma que la convirtieron, años atrás, en una de las personalidades más queridas de la televisión argentina.