Zulma Lobato habló con Socios del Espectáculo y confesó cómo es su dramático presente, alejada de los medios de comunicación: “Me están por desalojar”.

“A fin de año van a cumplirse diez años que vivo acá y ahora me piden 350 mil, es un dos ambientes. Estuve averiguando en una inmobiliaria y piden 150, 200 mil, yo no puedo pagar eso si tengo la jubilación mínima”, expresó.

En el ida y vuelta con Nancy Duré, la mediática dijo: “Yo vivo solo de la jubilación, artísticamente estoy censurada, cuando la rajaron a Anabela Ascar a mí me dejaron sin trabajo”.

“Yo me di el gusto de hacer teatro de revista, de usar el conchero, pero el medio me utilizó. Hoy no hago nada, la saco a la perra tres o cuatro cuadras”, manifestó Zulma.

EL PEDIDO DE AYUDA DE ZULMA LOBATO A LOS TELEVIDENTES

Zulma Lobato hizo un especial pedido a los televidente en la nota con el programa de eltrece: “Quiero que me depositen en mi CBU a ver si me puedo comprar una casa prefabricada, necesitaría 9 o 10 millones de pesos”.

“Me pone mal que si no consigo un lugar para vivir me tengo que ir a un geriátrico y ahí no puedo llevar a mi perro. Yo no soy tan grande para estar en un geriátrico, tengo 67, ¿qué voy a hacer entre viejos?”, reclamó.

Al final, Lobato expresó: “Yo creo que me termino muriendo... es más, si no consigo donde ir a vivir me quito la vida. Estoy siempre triste, apagada, con ganas de llorar, es como que estoy muerta en vida”.

