Zulma Lobato reapareció en los medios y contó el mal momento que está atravesando. La mediática sufrió una salidera bancaria, le tiraron gas pimienta y casi la dejan ciega de su ojo derecho.

“Me tengo que operar. Estoy casi ciega porque el otro día fui al banco a sacar plata y cuando salí de ahí el chorro que me robó no se conformó con eso”, contó, muy angustiada, en el programa Ovejas Negras.

Acto seguido, Zulma pidió ayuda, ya que está juntando dinero para operarse y recuperar su visión. “La cirugía me sale como 5 millones de pesos y no los tengo. Entonces, quisiera que me hagan nota a ver si la gente puede depositar en mi CBU”, expresó, refugiándose en la solidaridad de las personas que la quieren.

¿CUÁNTO DINERO LE ROBARON A ZULMA LOBATO?

En este contexto, Zulma reveló que durante la salidera bancaria que sufrió le robaron 20 mil pesos.

Esto se dio luego de que hace pocas semanas contara que la pensión ya no le alcanza para comprar alimentos.

“Muchas veces me voy a la cama sin comer. Como una vez al día”, había dicho, muy triste.