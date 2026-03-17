La historia de amor de Zulma Lobato tuvo un giro inesperado en cuestión de días. Luego de mostrarse ilusionada con su novio Claudio e incluso proyectar un casamiento, la mediática anunció que volvió a la soltería y explicó sin rodeos los motivos.

Hace apenas una semana, Lobato se mostraba feliz junto a su pareja y hablaba de su deseo de pasar por el registro civil vestida de blanco. Incluso, su círculo cercano había iniciado una colecta para ayudar con los gastos de la boda. Sin embargo, esos planes quedaron completamente descartados.

ZULMA LOBATO CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN Y REVELÓ EL MOTIVO

Durante el fin de semana, Zulma Lobato sorprendió a sus seguidores al contar que la relación había terminado. Consultada por su amiga “La Pepona”, la mediática no dudó en dar detalles sobre la ruptura.

Según expresó en un video publicado en sus historias de Instagram, la decisión estuvo vinculada a problemas en la intimidad de la pareja. En ese contexto, aseguró que Claudio “no la hacía gozar”, lo que fue determinante para poner fin al vínculo.

Zulma Lobato se separó de su novio. Crédito: Instagram

Además, fue contundente al referirse a su ahora expareja: “No era una persona muy querible”, sentenció, dejando en claro que la relación no cumplía con sus expectativas.



