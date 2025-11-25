Las Trillizas de Oro protagonizaron un regreso musical tan esperado como divertido. Con un video cargado de humor, nostalgia y complicidad, María Laura, María Emilia y María Eugenia Fernández Rousse anunciaron el lanzamiento de “Hoy y ayer”, su nueva canción, y mostraron las dificultades que atraviesan para reproducir su propio tema en esta era digital.

En el video, María Laura y María Emilia viajan en auto rumbo a la casa de María Eugenia, ansiosas por escuchar la canción. “Y quiero escuchar la canción. Nuestra canción”, dice María Laura.

Mientras, su hermana pregunta con ingenuidad: “¿Dónde?”. Ese simple interrogante abre paso a una conversación atravesada por recuerdos y comparaciones con los años dorados de su carrera.

La nostalgia aparece de inmediato cuando María Laura comenta: “En nuestra época comprabas el autito y tenías el cassette y bueno, metías el cassette o el aparatito decís…”. La respuesta de María Emilia no tarda en llegar, con humor punzante: “En tu época, sí, en tu época”.

La odisea digital de Las Trillizas de Oro para escuchar su propia canción: “Quiero volver a los 90” | Créditos: Instagram

La frase que sigue se volvió el sello del video: “En los 90. Quiero volver a los 90”.

Entre risas, también hablan de la desaparición de los CD. “Los CD los uso yo para la huerta, ¿sabés qué? Para espantar los pájaros… Así que olvídate, los CD fueron”, cuenta María Emilia, marcando la distancia entre la tecnología actual y los formatos con los que crecieron.

LAS TRILLIZAS DE ORO LANZARON SU NUEVA CANCIÓN

El desconcierto crece cuando intentan entender cómo funciona el sistema de audio del auto. “No me digas que tenés que tener también Spotify para poner Bluetooth”, se queja María Laura, mientras explica que la aplicación le pide usuarios y contraseñas que ya no recuerda.

La odisea digital de Las Trillizas de Oro para escuchar su propia canción: “Quiero volver a los 90” | Créditos: Instagram

María Emilia intenta ayudar con una solución casera: “Yo lo que hago siempre es tener un cablecito acá… Pero necesitás el cable. ¿Dónde está el cable?”. La búsqueda del famoso cable se convierte en una escena casi teatral. “¿Este será el cable acá?”, pregunta María Laura. “No, mi amor, ahí tenés que enchufar el cable”, responde su hermana.

La frustración se vuelve protagonista y, al mismo tiempo, motivo de más humor. “Me tiene podrida. Yo voy a volver a los autos viejos”, dice María Laura entre risas, mientras ambas coinciden en que quizá María Eugenia tenga la respuesta. “Me parece que Eugenia la tiene más claro… Que se dejen de joder, todo complicado”, sentencia.