El enigmático de LAM fue verdaderamente picante: Ángel de Brito puso en contexto y Pepe Ochoa contó que una famosa no llegó al baño y en la desesperación se hizo encima.

“La famosa estaba llegando a un estacionamiento, se venía haciendo y no llegó”, inició Ángel, el inesperado enigmático del día.

“¡Fue un desastre! Esto está chequeado porque Pepe habló con el empleado del estacionamiento que tuvo que limpiar toda la desgracia”, continuó, picante.

Y aseguró: “Quiso llegar al retrete y no llegó. No llegó al baño de mujeres y se tuvo que meter al de hombre, de la desesperación, pero no llegó al inodoro”.

Captura de pantalla de América, LAM.

PEPE OCHOA CONTÓ QUE UNA FAMOSA SE HIZO PIS ENCIMA: ¿QUIÉN FUE?

Pepe Ochoa, quien afirmó haber hablado con un testigo del hecho y con el empleado del estacionamiento, dio detalles de la desesperada escena y, con sus palabras y las de sus compañeros, el nombre de la famosa en cuestión fue revelado tácitamente.

“Esto fue en Florida. Venía a las chapas. Era una camioneta negra”, expuso el panelista de LAM, jugando con el misterio.

Filoso y jocoso, prosiguió: “Se metió en el baño de hombres a los gritos: ‘¡No aguanto más!’. Luego les dice a las personas que estaban ahí: ‘Perdón, no aguantaba más. No saben lo feo que fue. Me siento mal. Necesito agua’”.

“Se deshidrató”, acotó con humor Ángel, cosechando las risas de las panelistas.

Captura de pantalla de América, LAM.

Acto seguido, Pepe siguió con el relato: “El playero entró al baño de hombres, clausuró la puerta y tuvo que limpiar. Parece ser que era un desastre. No llegó al inodoro. Dejó el ‘pichón’ en el piso”.

“¿Se hizo pis?”, apuntó De Brito. Y Latorre interpretó: “El pichón es la mierda”. Pepe reveló: “No, el pichón es el pis”.

“Después el playero prendió la tele y vio que esta famosa estaba a los gritos con otra”, contextualizó Ochoa, en alusión a la pelea de María Fernanda Callejón y Karina Iavícoli en Intrusos, tema del que habían hablado minutos atrás con Karina de invitada.

“No se cagó. No es tan grave”, agregó Yanina, tentada. “Te va a mandar carta documento”, acotó, porque minutos antes había sido advertida con una demanda de Callejón, al igual que Iavícoli.

“Yo no daría el nombre”, señaló Ángel. Pero las pistas hablaron por sí solas.

Sin embargo, Pepe dijo el apellido de la famosa en cuestión con una metáfora: “Para estacionar el auto era un ‘callejón’ muy largo”.

Y Karina Iavícoli reaccionó: “¡No lo puedo creer!”.

“Por eso se la agarró con vos... Era una vieja meada y se la agarró con vos”, finalizó De Brito, jugando con el humor, sin filtros.