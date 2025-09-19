El clima en el piso de Intrusos se volvió explosivo cuando María Fernanda Callejón se cruzó en vivo con Karina Iavícoli. Todo comenzó cuando la panelista le preguntó sin filtro por su situación económica y la camioneta que, según trascendió, podría perder si no paga la cuota.

Pero la actriz no se quedó callada y respondió con todo. La tensión arrancó cuando Iavícoli indagó: “Vos decías que te pasas dos horas yendo y viniendo en tu camioneta, la podrías perder por no pagar la cuota, ¿por qué querés quedarte en esa casa?“.

Karina hizo referencia en la pregunta a la opción de vender la propiedad para que tanto ella como su ex, Ricky Diotto, puedan comprar cada uno un departamento en otro lado, y de esta manera no tendría que viajar tanto todos los días para ir a trabajar.

María Fernanda Callejón y Karina Iavícoli se cruzaron en Intrusos (Fotos: captura de América).

Callejón, visiblemente incómoda, le respondió: “Con todo respeto te voy a contestar, no tengo por qué darte explicaciones ni a vos ni a nadie de lo que hago con mi economía. No voy a permitir más, no, vos decí lo que quieras y hacé tu editorial diario”.

CÓMO SIGUIÓ EL CRUCE DE FERNANDA CALLEJÓN Y KARINA IAVÍCOLI

En el tenso ida y vuelta, Karina Iavícoli intentó calmar las aguas: “No, yo no hago editorial, solo cuento información, no te enojes con el mensajero. Yo te estoy hablando bien”. Pero Callejón no aflojó: “¿Quién se enojó? No me estás respetando. Te estoy diciendo que pares, déjame contestar, no me busques”.

El momento más delicado llegó cuando la actriz le hizo un contundente pedido: “No nombres nunca más a mi hija, decí la hija en común. Vos a mi hija no la conocés. Mi abogado te va a decir qué va a hacer”. Y Iavícoli se defendió: “Yo no la nombro a tu hija, yo en estos términos no hablo con vos. Lo dejo a mis compañeros que son excelentes”.

