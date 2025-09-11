El próximo 17 de septiembre, María Fernanda Callejón vuelve a la emblemática calle Corrientes con el estreno de Viuda e Hijas, una comedia que promete hacer reír, emocionar y dejar pensando al público sobre los vínculos familiares y el misterio de la muerte.

“Es una obra muy misteriosa, como la vida misma, como la muerte misma”, contó Callejón en una entrevista exclusiva con este portal.

“La muerte es misteriosa. Y los vínculos también. Es una comedia de vínculos, más allá de la repartija de la herencia”, explicó la actriz, que compartirá escenario con Nora Cárpena, Sofía Gala, María Valenzuela y Gonzalo Urtizberea.

Callejón contó cómo fue el proceso de construcción de su nuevo personaje: “Tomás me fue muy sincero, me dijo: ‘Como sé que venís de otra viudas (por la serie de HBO), quiero que hagas totalmente lo opuesto a Pao Menéndez’. Y no, mi personaje es una psicóloga, pero además de psicóloga no ejerce en el trayecto de la obra, sino que es la psicóloga dentro de lo que le está pasando en el vínculo familiar, lo cual es mucho más rico”.

La actriz destacó que su personaje está atravesando el puerperio, tiene un hijo de un año y vive una relación de rivalidad con su hermana.

Nora Cárpena (la viuda), María Valenzuela (la abogada), Sofía Gala Castiglione, Fernanda Callejón (las hijas) y Gonzalo Urtizberea (el difunto) serán los protagonistas de “VIUDA E HIJAS”, de Alfonso Paso Jr, adaptada y dirigida por Héctor Díaz.

“Sofía recién había nacido y me toca ser la hermana mayor de ella, tenerla en el escenario ya como una actriz. Es una gran actriz. Bueno, todos son grandes actores, actrices, es seguir jugando en primera para mí”, expresó con orgullo.

María Fernanda Callejón, renovada: “Soy otra mujer”

Para Callejón, este regreso al teatro tiene un significado especial. “Es como un ciclo, yo siento que esto es la señal de una vuelta que di, yo soy otra persona, soy otra mujer, por público conocimiento ya saben de qué hablo, estoy… Estoy en plena reestructuración, estoy volviendo a mí, y creo que mi profesión siempre me acompañó, mi pasión”, confesó, visiblemente emocionada.

La actriz remarcó que, a pesar de los rumores y los chismes, su trabajo sigue siendo valorado por los productores: “Evidentemente a los productores de este país no les importan los chismes, sino que les importa mi trabajo, y acá está una vez más totalmente confirmadísimo”.

El desafío de seguir vigente

María Fernanda Callejón demuestra, una vez más, que la pasión y la resiliencia son claves para reinventarse y seguir brillando en el mundo del espectáculo argentino.

Viuda e hijas: una comedia sobre herencias, vínculos y verdades ocultas

El disparador de la historia es la muerte de un integrante de la familia y la lectura del testamento, pero, según Callejón, lo que realmente explora la obra es “qué pasa con los vínculos cuando alguien se va”.

“Ahí se empiezan a ver los verdaderos lazos, las miradas, los roles que cada uno ocupa en la familia. Y muchas veces nos damos cuenta de que no era como pensábamos”, relató.

La obra, escrita por Alfonso Pasos y su hijo Román Junior Pasos, pone el foco en lo absurdo y lo real de las relaciones familiares.

Nora Cárpena, María Valenzuela, Sofía Gala Castiglione y Fernanda Callejón

“Bordea el absurdo, pero tiene mucho de lo real. La vida está llena de clichés y momentos absurdos. Es muy almodovaresca, con ese humor negro que te hace reír y pensar al mismo tiempo”, aseguró Callejón.

El humor negro y la mirada sobre la muerte

Para la actriz, la obra invita a reflexionar sobre cómo se vive el duelo en la cultura argentina.

“Nosotros tenemos una cultura de la muerte muy melancólica. En otros países, como México, la muerte se celebra. Acá, de a poco, nos estamos permitiendo despedir a los seres queridos de otra manera, con anécdotas, brindis y hasta fiestas, como me tocó vivir en algún velorio de amigos”, recordó.

Callejón destacó que “en los velatorios, como la noche es larga, pasan cosas tremendas: llorás, reís, se caen las caretas y salen a la luz las verdaderas historias familiares. Esta obra habla de todo eso y te vas a reír porque no hay manera de no identificarse”.

Un elenco de lujo y el regreso al teatro

El elenco de “Viudas e Hijas” está integrado por figuras de peso: Nora Cárpena (la mamá), Sofía Gala (la hermana), María Valenzuela (la abogada y gestora que lee el testamento) y Gonzalo Urtizberea (el papá).

“Es una obra para identificarse, nadie va a quedar afuera. Todos tenemos una historia familiar que nos resuena”, afirmó Callejón.

La dirección está a cargo de Héctor Díaz, reconocido actor y director, que actualmente también brilla en La función que sale mal en el Multiteatro.

Nora Cárpena, María Valenzuela, Sofía Gala Castiglione y Fernanda Callejón

“Me siento cómoda con el proyecto, con volver a la calle Corrientes, al Teatro Multitabaris, donde hice 15 años de carrera. Es un reencuentro con mi historia y con una nueva generación de productores, como Nachi Bredeston y Tomás Rottenberg”, contó emocionada.

El teatro, un espacio único e irrepetible

Callejón, que viene de protagonizar la serie “Viudas Negras, P*tas y Chorras” para HBO, remarcó la diferencia entre actuar en televisión y en teatro: “El teatro es sin red, es aquí y ahora. Decimos la misma letra todos los días, pero no somos los mismos. El público cambia, la energía cambia. El feedback es inmediato, ya sea con un aplauso, un silencio o una risa. Eso no pasa en ningún otro lado”.

Sobre su personaje, la actriz confesó: “Me siento cómoda, dirigida por Héctor Díaz, y con un equipo que me acompaña. Estamos trabajando para el público, para que se rían, se emocionen y se vean reflejados en la historia”.

Una invitación a reírse de lo propio

Viudas e Hijas llega para poner sobre la mesa temas universales: la muerte, la herencia, los vínculos y el absurdo de la vida cotidiana.

“Algunos se van a reír a carcajadas, otros bajito, pero todos se van a sentir identificados. Eso es lo que nos entusiasma y nos convoca”, cerró Callejón.