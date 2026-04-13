Los Bastones de merluza a la romana a son una de las recetas de mar más prácticas para preparar pescado en casa sin complicarse. Con pocos ingredientes y una fritura corta, quedan dorados por fuera, tiernos por dentro y listos para comer incluso con la mano, ideales para una picada o una comida informal.
Esta versión suma un detalle distinto: un dip de aceitunas que se prepara en minutos y aporta un contraste salado y cremoso que combina perfecto con la merluza. Es una alternativa simple para salir del clásico limón o mayonesa sola y darle un toque especial al plato.
Comensales
4
Ingredientes
- Un l aceite de girasol.
- 600 g filet de merluza.
- 3 huevos.
- Un diente de ajo.
- Perejil fresco, c/n.
- Sal fina, c/n.
- Pimienta blanca molida, c/n.
- 200 g harina 000.
- 50 g almidón de maíz.
Para la mayonesa
- 200 g mayonesa.
- 50 g aceitunas verdes.
- ½ diente de ajo blanqueado.
- 30 g leche entera.
Procedimiento
- Descongelar los filets de merluza mientras se arma la huevada con los huevos, el diente de ajo picado, el perejil fresco, la sal y la pimienta.
- Hacer una mezcla con el almidón y la harina.
- Pasar los filets por ahí y luego por la huevada para terminar fritando.
- Por otro lado, hacer una mayonesa de aceitunas mezclando las aceitunas previamente picadas con la mayonesa, el ajo blanqueado y picado y la leche.
- Salpimentar y servir.
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