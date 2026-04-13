Los Bastones de merluza a la romana a son una de las recetas de mar más prácticas para preparar pescado en casa sin complicarse. Con pocos ingredientes y una fritura corta, quedan dorados por fuera, tiernos por dentro y listos para comer incluso con la mano, ideales para una picada o una comida informal.

Esta versión suma un detalle distinto: un dip de aceitunas que se prepara en minutos y aporta un contraste salado y cremoso que combina perfecto con la merluza. Es una alternativa simple para salir del clásico limón o mayonesa sola y darle un toque especial al plato.

Comensales 4 Ingredientes Un l aceite de girasol.

l aceite de girasol. 600 g filet de merluza.

g filet de merluza. 3 huevos.

huevos. Un diente de ajo.

diente de ajo. Perejil fresco, c/n.

Sal fina, c/n.

Pimienta blanca molida, c/n.

200 g harina 000.

g harina 000. 50 g almidón de maíz. Para la mayonesa 200 g mayonesa.

g mayonesa. 50 g aceitunas verdes.

g aceitunas verdes. ½ diente de ajo blanqueado.

diente de ajo blanqueado. 30 g leche entera.

Bastones de merluza a la romana: la clave es lograr una fritura crocante. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Descongelar los filets de merluza mientras se arma la huevada con los huevos, el diente de ajo picado, el perejil fresco, la sal y la pimienta. Hacer una mezcla con el almidón y la harina. Pasar los filets por ahí y luego por la huevada para terminar fritando. Por otro lado, hacer una mayonesa de aceitunas mezclando las aceitunas previamente picadas con la mayonesa, el ajo blanqueado y picado y la leche. Salpimentar y servir.

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