Britney Spears volvió a ser noticia, pero esta vez por una decisión que podría marcar un antes y un después en su vida. La recordad “princesa del pop”, eligió internarse de manera voluntaria en un centro de rehabilitación para enfrentar sus problemas de adicción.

La cantante tomó esta medida después de un año especialmente turbulento para ella, que incluyó episodios de abuso de sustancias y una causa judicial por conducir bajo los efectos del alcohol. Según trascendió, Spears decidió priorizar su salud y buscar ayuda profesional, acompañada por su círculo más cercano, que apuesta a que este proceso sea sostenido y efectivo.

Britney Spears (Foto: Web)

El 2025 y el arranque de 2026 no fueron fáciles para la cantante. Los escándalos mediáticos y las dificultades personales se acumularon, hasta que la situación se volvió insostenible. El detonante fue la causa judicial que enfrenta por haber manejado en estado de ebriedad, un hecho que puso en jaque su imagen pública y su bienestar.

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BRITNEY SPEARS INGRESÓ A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN TRAS UN AÑO COMPLICADO

En este contexto, Britney Spears optó por dar un paso al costado de la exposición y enfocarse en su recuperación. Su entorno más íntimo, que en otras oportunidades se mostró preocupado por su salud mental, ahora acompaña la decisión y apuesta a que la artista logre dejar atrás los excesos.

La noticia del ingreso voluntario de Spears a rehabilitación generó repercusión en todo el mundo. Sus fanáticos, que la siguen desde sus primeros éxitos, se volcaron a las redes sociales para enviarle mensajes de aliento y apoyo.

Britney Spears (Foto: Web)

Desde su entorno, aseguran que la cantante está decidida a cambiar y que este nuevo intento de reconstrucción personal es el más serio de los últimos años. La expectativa está puesta en que pueda superar sus problemas y retomar su carrera artística, aunque por ahora la prioridad es su salud.

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