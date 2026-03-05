La madrugada del miércoles, Britney Spears volvió a quedar en el centro de la polémica. La cantante fue detenida por la Patrulla de Carreteras de California tras ser vista manejando de manera irregular por las calles del estado.

Según informaron fuentes policiales, los agentes interceptaron a la artista internacional y la arrestaron bajo la sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

Horas después, Spears recuperó la libertad, pero quedó a la espera de una audiencia judicial prevista para el 4 de mayo, donde deberá responder por la acusación.

En California, este tipo de infracciones suelen considerarse un delito menor, aunque las consecuencias pueden ser graves. La intérprete de “Toxic” podría enfrentar multas, la suspensión de su licencia de conducir, la obligación de asistir a cursos de rehabilitación e incluso una pena de prisión de hasta seis meses. Además, este episodio quedará registrado en su historial y la situación podría complicarse si se comprueba reincidencia o si hubo daños personales durante el hecho.

No todo fueron malas noticias para la estrella pop. En paralelo a su detención, Spears logró una orden de alejamiento permanente contra un hombre que la acosaba desde 2013.

La Justicia le concedió esta medida tras una larga batalla judicial, en la que la cantante presentó pruebas de las “publicaciones perturbadoras” que el acosador, identificado como Donald, compartía en redes sociales.

La orden, que estará vigente hasta 2030, obliga al hombre a mantenerse al menos 90 metros alejado de la artista en todo momento.

Este individuo, oriundo de Luisiana y con 51 años, ya había sido arrestado en 2025 por allanamiento de morada cuando apareció en la casa de Spears. Según consta en la investigación, fue el guardia privado de la cantante quien lo interceptó y llamó a la policía, evitando así un encuentro directo.

El historial delictivo del acosador y la preocupación por la seguridad de Britney

De acuerdo a los documentos judiciales, el hombre exhibió un comportamiento extraño y realizó comentarios incoherentes al momento de su detención.

Los agentes lo encontraron temblando y fumando un cigarrillo mientras esperaba ser arrestado, lo que aumentó la preocupación por la seguridad de la artista.

Donald tiene antecedentes por allanamiento ilegal y agresión agravada. Desde 2013, comenzó a enviarle mensajes que, según los informes, podían interpretarse como amenazas de daño. Por eso, la vigilancia policial sobre Spears se intensificó en los últimos años.

La cantante, que recuperó el control de su vida y su patrimonio en 2021 tras el fin de la tutela legal de su padre, vuelve a estar en el foco mediático por estos episodios que ponen en jaque su tranquilidad.