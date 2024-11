Julieta Poggio, fanática tanto de Emilia Mernes como de Britney Spears, se inspiró en la cantante estadounidense para protagonizar una sesión de fotos que dejó boquiabiertos a sus seguidores de Instagram.

La exparticipante de Gran Hermano 2022 se inspiró en un momento icónico de la reina del pop, en la que se presentó en los MTV Video Music Awards para promocionar I’m Slave 4 U con una enorme serpiente albina en sus hombros.

Julieta se puso en la piel de Britney.

Si bien Juli no posó con el animal, sí imitó su look, su peinado, su make up, sus poses y hasta la escenografía en la que se lució, muy diosa y segura de sí misma, poniéndose en la piel de su ídola gracias al estilismo de Ivo Terranova.

LAS FOTOS DE JULIETA POGGIO COMO BRITNEY SPEARS

Julieta Poggio se mostró feliz por el resultado de su sesión de fotos inspirada en Britney Spears.

“It’s Britney Bitch. Always iconic”, sentenció, etiquetando a la cantante.

